O Golden State Warriors venceu o Cleveland Cavaliers no jogo 3 da final da NBA

O Golden State Warriors venceu no estádio do Cleveland Cavaliers por 110 a 102 o jogo 3 da final e está a uma vitória de ganhar o título da NBA, a liga norte-americana de basquetebol. A partida foi realizada na noite de quarta-feira (06).

Uma exibição superior de Kevin Durant conduziu a equipa de Steve Kerr ao 3 a 0 na eliminatória. O número 35 dos Warriors terminou com um recorde pessoal nos play-off: 43 pontos, 13 rebotes e sete assistências. O regresso de Andre Iguodala foi importante na equipe de Oakland, sobretudo no trabalho defensivo, em um jogo em que Stephen Curry ficou com 11 pontos.

Do outro lado, LeBron James foi o melhor, com um triplo-duplo: 33 pontos, 11 assistências e dez rebotes. Contudo, o camisa 23 voltou a não conseguir levar a equipe para o triunfo, que relançaria mais a final. Destaque nos Cavs também para Rodney Hood, com 15 pontos e seis rebotes em 25 minutos.

Os Warriors estiveram a maior parte do tempo perdendo: 29-28 ao fim do primeiro período e 58-52 no intervalo, até recuperarem em um terceiro período com parcial de 23-31. Além dos 43 pontos na partida, Kevin Durant também foi fundamental na defesa e na engrenagem da equipe. “Tudo na atuação de KD [Kevin Durant] foi, como posso falar, ridículo! [em tom de elogio]. Os passes, os rebotes. Não foi só o número de pontos. Parecia que sempre quando a gente precisava de uma cesta, ele achava os pontos pra gente”, festejou o técnico Steve Kerr.

O próximo ocorre na sexta-feira (08), novamente em Cleveland, em um encontro que pode dar o bicampeonato aos Warriors, em caso de vitória. Na história dos play-off da NBA, nunca uma equipe virou uma eliminatória após estar em desvantagem de 3 a 0.

“Nos últimos dois anos pude jogar ao lado de Kevin Durant e ver como ele é talentoso e incrível. Ele faz coisas incríveis todas as noites. Essa noite não foi a minha ofensivamente, foi a noite dele. Mas como eu disse, nós encorajamos uns aos outros. E eu poderia falar dele [Kevin Durant] a noite inteira. Ele é incrível”, disse Curry.

