O goleiro Bruno, condenado pela morte de Eliza Samudio, tem propostas de clubes e pedirá à Justiça para jogar

O goleiro Bruno Fernandes, 34 anos, pode voltar ao futebol. Segundo o escritório de advocacia que representa o ex-jogador – condenado em 2013 pelo assassinato de Eliza Samudio e atualmente no regime semiaberto –, o ex-goleiro do Flamengo recebeu propostas de alguns clubes. Entre eles, está o Poços de Caldas FC.

“Antes de qualquer contrato ser formalizado, será feito um pedido formal ao juiz da execução penal, em obediência à lei”, disse o escritório Mariana Migliorini Advogados e Associados, que confirmou ter ocorrido uma reunião entre o clube e o condenado na terça-feira (13).

“Falta a parte da Justiça e detalhes em termos de valor”, disse Paulo César Silva, presidente do Poços de Caldas. A informação sobre a proposta do Poços foi inicialmente divulgada pelo Jornal Mantiqueira e confirmada pela Folha de S.Paulo com os representantes legais do ex-atleta.

Segundo os representantes de Bruno, ele também teve propostas de outras equipes. Eles não informaram por qual time o goleiro deseja atuar. Atualmente, o Poços de Caldas disputa a terceira divisão do Campeonato Mineiro, que só começará em 2020.

Nas suas redes sociais na terça-feira, o Poços de Caldas fez mais de uma postagem com tom enigmático. “Nosso trabalho é um trabalho social, dando oportunidade para todos. Em breve, estaremos anunciando uma grande contratação”, diz um texto publicado pelo time mineiro no Facebook.

O goleiro cumpre pena de 20 anos e nove meses pelo assassinato da ex-namorada Eliza Samudio, ocorrido em 2010. O corpo da mulher, supostamente esquartejada, permanece desaparecido. Inicialmente, Bruno havia sido condenado a 22 anos e três meses, mas teve a pena reduzida em 2017 devido à prescrição do crime de ocultação de cadáver.

Em julho deste ano, Bruno foi autorizado a voltar ao regime semiaberto, direito concedido a ele pela primeira vez em outubro de 2018, mas perdido após o ex-goleiro ter sido filmado, pela TV Alterosa (afiliada do SBT em Minas), tomando cerveja com mulheres em horário que deveria estar trabalhando.

Em fevereiro de 2017, o ex-goleiro do Flamengo conseguiu um habeas corpus e assinou com o Boa Esporte, de Varginha (MG), na região Sul do Estado, onde cumpre pena. Depois de dois meses, o Tribunal de Justiça decidiu que ele deveria voltar à prisão. ​

