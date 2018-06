O Google aprende a prever a data da morte das pessoas

O Google vem expandindo seus serviços médicos e, de acordo com um novo estudo, suas redes neuronais artificiais poderão melhorar significativamente o processo de tratamento em hospitais e até mesmo prever a data aproximada de morte de uma pessoa, baseando-se nos dados médicos de pacientes, informa a Bloomberg.

A nova rede neuronal do Google pode ser considerada única se comparada à típica inteligência artificial (IA), pois é capaz de aprender e analisar informações com base em exemplos reais em vez de ser programada para seguir certo conjunto de regras.

Para criar o modelo de previsão, o estudo utilizou dados de pacientes de dois hospitais norte-americanos, incluindo dados de uma mulher em fase avançada de câncer de mama. Os computadores do hospital analisaram os resultados do raio X e determinaram possibilidade de 9,3% de a paciente morrer no hospital. Porém, a rede neuronal do Google, que analisou 175.639 parâmetros, aumentou as chances de a mulher morrer para 19,9%. A paciente acabou morrendo em dez dias, relata a Bloomberg.

Uma rede neuronal é capaz de não apenas prognosticar as chances de morte, mas de prever resultados de outras doenças, assim como a duração da permanência de pacientes em hospitais e possibilidade de nova hospitalização.

O algoritmo do Google consegue analisar arquivos PDF e registros médicos antigos. A invenção do Google ajudará médicos a economizar até 80% de tempo antes gasto com preparo rotineiro de dados.

De acordo com representantes da empresa, o próximo passo do Google será introduzir seu sistema de previsão em hospitais.

Deixe seu comentário: