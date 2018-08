O Google foi processado por localizar usuários sem autorização

O Google está sendo acusado em um processo de monitorar ilegalmente os movimentos de milhões de usuários de celulares iPhone e de dispositivos com o sistema operacional Android mesmo quando eles ajustam as configurações de privacidade dos aparelhos para evitar que isso aconteça.

Segundo a ação encaminhada na última sexta-feira, o Google assegura falsamente às pessoas que elas não serão rastreadas se desligarem o recurso “histórico de localização” dos celulares e, em vez disso, viola a privacidade ao monitorar e armazenar os movimentos dos usuários.

“A afirmação do Google de que o usuário pode desligar o histórico de localização a qualquer momento simplesmente não é verdade”, afirma o processo encaminhado em um tribunal federal de São Francisco, nos Estados Unidos.

A ação foi aberta por Napoleon Patacsil, de San Diego, que busca status de processo coletivo em nome dos usuários do Android e de aparelhos da Apple nos Estados Unidos que desligaram o recurso de histórico de localização.

Ele está buscando reparação de danos não especificados por violação intencional das leis de privacidade do Estado norte-americano da Califórnia e intromissão nos assuntos pessoais dos usuários.

O suposto monitoramento do Google foi descrito em uma matéria da Associated Press publicada no dia 13 de agosto, que afirma que o assunto foi confirmado por pesquisadores de ciência da computação da Universidade de Princeton.

Procurado pela agência de notícias Reuters, o Google não comentou o assunto nesta segunda-feira (20). Michael Sobol, advogado no escritório Lieff Cabraser Heimann & Bernstein, que representa a Patacsil, não retornou os pedidos de comentários.

Alegação

A Patacsil alegou que o Google ilegalmente monitorou seus passos por meio de seu celular Android e depois fez o mesmo no iPhone, depois que ele fez download de alguns aplicativos da empresa.

A seção de ajuda do site do Google agora afirma que desligar o histórico de localização “não afeta outros serviços de localização” em celulares e que alguns dados de localização podem ser armazenados por meio de outros serviços, como busca e mapas.

Crise

Grandes empresas de tecnologia estão sob crescente escrutínio sobre suas práticas de dados, após uma série de escândalos de privacidade no Facebook e novas regras de privacidade de dados recentemente adotadas pela União Europeia. Críticos afirmam que a insistência do Google em rastrear as localizações de seus usuários decorre de seu impulso para aumentar a receita de publicidade.

No ano passado, o site de notícias Quartz descobriu que o Google estava rastreando os usuários do Android coletando os endereços das torres de celular próximas, mesmo que todos os serviços de localização estivessem desligados. O Google mudou a prática e insistiu que nunca gravaria os dados de qualquer maneira.

