O Google lançou no Brasil um serviço que reúne as vagas de emprego anunciadas na internet

O hábito de “dar um Google” chegou ao mundo do emprego. A empresa passa a mostrar no Brasil a partir desta terça-feira (30) uma lista de vagas de trabalho ofertas em diversos sites sempre que o internauta fizer buscas por ofertas de trabalho no Google. As informações são do portal de notícias G1.

Funciona assim:

– Para ativar o recurso, basta digitar, por exemplo, “trabalhos em restaurantes”, “empregos em São Paulo” ou mesmo “trabalhos próximo a mim” na caixa de pesquisa do Google;

– Isso faz a ferramenta de busca rastrear as oportunidades disponíveis no site de diversos parceiros;

– As vagas encontradas são listadas diretamente no resultado de buscas, em forma de cartões.

O chamado Google Jobs foi lançado em junho do ano passado nos Estados Unidos. Chega ao Brasil na primeira expansão internacional da ferramenta – o recurso também será levado aos outros países da América Latina.

O novo recurso usa inteligência artificial para entender o tipo de trabalho buscado. E, segundo o Google, a ferramenta não usa dados pessoais para exibis ofertas de empregos baseadas nos interesses do usuário que foram captados pela empresa.

