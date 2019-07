O Google Maps terá mapas que se atualizam sozinhos

O Google Maps faz uso da inteligência artificial e não é de hoje. O exemplo mais latente é quando damos aquele zoom maroto nos mapa e ele mostra os relevos dos prédios, ruas e pontes. A gigante das buscas está preparando mais funções para o Maps que utilizarão IA. Nos últimos anos, a empresa investiu bastante em machine learning para acompanhar automaticamente a geografia em constante mudança do mundo e, em seguida, atualizar como isso se reflete cartograficamente.

Na verdade, a Google mudou sua estratégia em 2015, quando percebeu que tinha de mudar o jeito que mantinha seus mapas atualizados. Esse panorama foi passado por dois funcionários do setor do Maps, de acordo com o site Popular Science. Andrew Lookingbill, diretor de engenharia do Google Maps, por exemplo, descreve o momento como uma “epifania”.

A maneira como isso está acontecendo é por meio de algoritmos de machine learning que são bons o suficiente para capturar imagens – como as fotos produzidas pelos carros de rua ou por satélites –, extrair as informações de que precisam e atualizar o mapa. Essas informações são provavelmente dados como o nome de uma estrada, um número de casa ou o formato de um edifício visto de cima.

“Imagine que alguém construa uma nova casa e um carro do Street View passe por ela. Isso pode acabar sendo pesquisado em nossos mapas sem que um ser humano esteja no circuito interno ou tenha que fazer algo com isso”, explicou Lookingbill. Esse processo – de analisar imagens de IA e atualizar o mapa – é o que ele chama de “o primeiro passo para os mapas se tornarem ‘autocuráveis’”, completa.

Outro trabalho, ainda em estágio embrionário, envolve o uso da IA ​​para criar novas estradas no mapa a partir de imagens que são analisadas. Essa “síntese da estrada é, na verdade, a tentativa de descobrir a geometria das estradas que ainda não temos no mapa, com base em imagens”, disse Lookingbill

Para que os algoritmos de inteligência artificial façam coisas como criar contornos de construção ou mapear novas estradas, ele usa imagens como dados de satélite de cima para baixo; para extrair informações como nomes de ruas, números de casas e nomes comerciais, a empresa está confiando no Street View.

Google Assistente

Quem utiliza a Google Assistente para gerenciar tarefas domésticas – por meio de um Google Home ou mesmo de um Nest Hub – vai agradecer pela nova mudança: o Google agora vai apagar suas luzes de casa em silêncio. Por que? Para não incomodar quem está prestes a dormir e só quer apagar a iluminação com um simples comando de voz.

Até essa mudança, quando a gente utilizava um comando de voz para apagar as luzes, a Assistente sempre respondia – e geralmente fazendo mais barulho do que o necessário – algo como “Ok, desligando as luzes”. Muita gente utiliza esse comando quando já está deitado, com um pé já no mundo dos sonhos, e essa resposta indesejada acabava incomodando quem já estava pegando no sono.

Agora, ao ordenar o Google Home, por exemplo, para desligar a iluminação de um cômodo, as luzes simplesmente vão se apagar e pronto, sem alarde e sem barulho por parte da Google Assistente. Apenas um delicado som vai ser emitido para confirmar ao usuário que o comando foi compreendido.

O silêncio da Google Assistente só vai acontecer, porém, se as luzes que você pedir para desligar estiverem no mesmo cômodo que o dispositivo que as controla, o que parece correto, visto que a ideia é não atrapalhar a tranquilidade das pessoas que estão apagando a luz do lugar onde estão. A atualização que vai “calar” a Google Assistente nesses momentos pouco propícios para barulho já está sendo implementada e deve chegar a todos os dispositivos em breve.

