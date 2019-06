O Google muda regras da Play Store para combater fraudes

O Google vem travando uma verdadeira batalha em busca de tornar a Play Store um lugar mais seguro para os usuários do Android. Por isso, a gigante das buscas costuma efetuar diversas mudanças em suas políticas para combater possíveis ameaças.

Recentemente, a companhia teve que começar a banir aplicativos que “abusam” das permissões do Android. Agora, o Google publicou uma nova nota nas políticas da Play Store na qual deixa claro que é estritamente proibido a publicação de aplicativos que vendam “sustâncias não aprovadas”.

Com isso, a gigante das buscas quer tirar de sua loja qualquer aplicativo que ofereça remédios, suplementos e até mesmo drogas que não são aprovadas pelo governo. Além disso, a medida também visa combater produtos que prometem ações milagrosas como emagrecedores ilegais.

Por enquanto, apesar da mudança nas regras, o Google ainda não esclareceu como se dará a fiscalização de aplicativos infratores. De toda forma, a empresa está buscando dar um passo na direção correta ao reprimir esse tipo de conteúdo que muitas das vezes é usado para distribuição de malware.

Outro ponto que o Google modificou nas diretrizes da Play Store é que desenvolvedores agora devem se atentar para conteúdos com “eventos sensíveis” e “intimidação e assédio”. Assim, caso um aplicativo seja usado para intimidar vítimas de conflitos ou outros crimes, os criadores podem ser enquadrados nas regras da loja do Android.

Teste de novo visual

Em uma de suas tentativas de oferecer um visual diferente no site de buscas, a Google deu início a um período de testes em sua página mais famosa com novidades que incluem ícones mais coloridos e um botão “Search” na barra de pesquisas.

Como é possível verificar nas imagens, essa novidade está presente tanto na página inicial quanto na área em que os resultados são exibidos. Enquanto na primeira temos os ícones de lupa e de microfone com as quatro cores da companhia (azul, amarelo, vermelho e verde), na segunda é possível encontrar um botão “Search” do lado direito da área de digitação.

Vale mencionar que essas novidades já foram visualizadas por alguns usuários tanto na versão do buscador para desktop quanto na edição destinada aos dispositivos móveis (aliás, esse novo visual não aparece nas abas Imagens e Shopping, apenas na área principal de buscas). Até o momento a Gigante das Buscas não comentou quando pretende disponibilizar essa novidade para todos os usuários.

Deixe seu comentário: