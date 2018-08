O Google sabe a sua localização, mesmo que você não queira

O Google sabe a sua localização mesmo quando você sinaliza nas opções de privacidade que não concorda que ele veja onde você está. A descoberta foi publicada em uma reportagem da agência internacional de notícias Associated Press e confirmada por pesquisadores de ciência da computação da Universidade de Princeton (Estados Unidos).

Geralmente, o Google pede permissão para usar a localização do aparelho. O aplicativo do Google Maps, por exemplo, lembra o usuário de ativar a localização para navegar na plataforma. Pois esse mesmo recurso pode registrar um histórico que mapeia os movimentos diários do usuário, caso ele concorde em deixar o aplicativo gravar a sua localização ao longo do tempo.

Esse serviço é denominado “Histórico de Localização” e pode ser pausado a qualquer momento, assegura o Google: “Com o Histórico de Localização desligado, os lugares a que você vai não são registrados”.

Entretanto, a reportagem da Associated Press afirma que isso não é verdade: mesmo com o tal “Histórico de Localização” pausado, alguns aplicativos do Google automaticamente registram a localização mesmo sem a permissão do internauta.

Impacto

Ainda conforme apurou a reportagem, esse problema de privacidade afeta cerca de 2 bilhões de usuários de aparelhos que usam o sistema Android, do Google, além de centenas de milhões de usuários que têm iPhone e usam o Google para pesquisas e mapas.

“Nós disponibilizamos descrições claras dessas ferramentas, com controles para as pessoas conseguirem ativá-las ou desativá-las, e deletar o histórico a qualquer momento”, afirma o Google, em resposta. A empresa disse que o usuário também consegue desativar esses registros por meio de outro aplicativo, chamado de “Web and App Activity”.

Linha-do-tempo

Entretanto, segundo a reportagem, quando desativa-se os registros do Histórico de Localização e das Atividades de Web e App, apenas desaparecem as informações da linha-do-tempo do usuário (já o Google continua armazenando os dados).

De acordo com a Associated Press, é possível ver esses registros na pagina virtual “myactivity.google.com”, da conta do Google, e também deletá-los, apesar de isso ser um pouco trabalhoso:

“Eles criam informações de publicidade a partir de dados”, disse Peter Lenz, analista-sênior da empresa de tecnologia Dstillery, à Associated Press. “Para eles, mais dados significam mais lucro.”

