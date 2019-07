O governador da Bahia vai inaugurar de novo o aeroporto que Bolsonaro inaugurou esta semana

Depois de não participar da cerimônia de inauguração do aeroporto de Vitória da Conquista (a 518 km de Salvador) ao lado do presidente Jair Bolsonaro (PSL), o governador da Bahia, Rui Costa (PT), fará um ato na cidade para comemorar a instalação do equipamento. As informações são do jornal Folha de S. Paulo.

O governador desembarca no município na próxima quinta-feira (1º), quando vai inaugurar na cidade uma policlínica regional. O governo planeja fazer uma festa com participação da população para entregar a clínica, inclusive com a possibilidade de shows musicais.

A ideia é fazer um contraponto à visita de Jair Bolsonaro na última terça-feira (23), quando o presidente discursou para um público restrito a 600 convidados no saguão do aeroporto e fez apenas uma rápida saudação ao público, que ficou entre tapumes do lado de fora do aeroporto.

Oficialmente, o governo confirma apenas que o governador irá à cidade para inaugurar a policlínica e diz que não haverá nenhum ato dentro do aeroporto. Mas aliados dizem que Rui Costa deve fazer uma espécie de comemoração à entrega do equipamento.

O senador Jaques Wagner (PT), próximo de Costa, afirmou na quinta-feira (25) que o governo fará uma festa para “saudar o aeroporto”.

“Vamos fazer uma grande festa popular, como o povo de Conquista merece, para saudar o aeroporto. Infelizmente estamos vivendo um governo [federal] que vive da truculência”, disse Wagner em uma transmissão ao vivo no Facebook.

O novo aeroporto de Vitória da Conquista foi inaugurado em meio a uma disputa pela paternidade da obra entre o governador e o presidente.

A obra foi executada pelo governo da Bahia. Foram investidos R$ 106 milhões, sendo R$ 79 milhões do governo federal e R$ 31 milhões do Estado.

Os recursos federais, oriundos de emendas da bancada baiana no Congresso, foram repassados ao governo baiano durante as gestões Dilma Rousseff (PT) e Michel Temer (MDB). A gestão Bolsonaro liberou dois carros de combate a incêndio para o aeroporto.

O governador da Bahia desistiu de participar da inauguração alegando que o presidente havia transformado o ato em um evento político-partidário.

Também pesou na decisão o fato de o presidente, dias antes, ter usado um termo pejorativo (“paraíbas”) para se referir aos moradores da região. A expressão é usada em Estados como o Rio de Janeiro, por exemplo, para se referir a nordestinos.

“Infelizmente, confundiram a boa educação com covardia, e, desde então, temos presenciado agressões ao povo do Nordeste e ao povo da Bahia”, disse o governador petista.

Com a desistência, o governador vetou a participação da Polícia Militar da Bahia na segurança do evento, alegando que o ato passou a ser exclusivamente federal e caberia à Polícia Federal garantir a segurança do presidente.

Na inauguração do aeroporto, Bolsonaro cercou-se de adversários do governador Rui Costa, incluindo o prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM), vestiu um chapéu de vaqueiro e disse amar os nordestinos.

“É uma honra hoje também ser nordestino cabra da peste […] Somos todos paraíbas, somos todos baianos. O que nós não somos é aqueles que querem puxar para trás o nosso Estado, o nosso País”, disse o presidente.

Na ocasião, Bolsonaro citou a ausência do governador baiano e criticou o petista: “Não podemos concordar com quem quer mudar a cor da nossa bandeira. Não vão mudar a cor da nossa bandeira”.

