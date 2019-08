O governador do Rio Grande do Sul detalhou oportunidades de negócios para empresários em Montevidéu

Na agenda de seu segundo dia viagem oficial ao Uruguai, o governador Eduardo Leite ministrou na manhã dessa quarta-feira uma palestra para empresários da capital, Montevidéu. O chefe do Executivo gaúcho, que visita o país vizinho pela primeira vez em caráter oficial desde que assumiu o cargo, em janeiro, aproveitou o convite da ADM (Associação de Dirigentes de Marketing) local para detalhar as oportunidades de negócios entre no Rio Grande do Sul.

A entidade de classe tem enfatizado ações de defesa e promoção de pautas de interesse do empresariado uruguaio. Atualmente, mais de mil empreendedores são associados à instituição, fundada há mais de 70 anos e que tem como presidente Jorge Abuchalja.

No púlpito do evento, Leite abriu a sua manifestação ressaltando que o Rio Grande do Sul e o Uruguai têm muitos aspectos em comum, a começar pela própria posição geográfica. “A nossa fronteira tem 300 mil pessoas do lado uruguaio e outras 500 mil do lado do Rio Grande do Sul”, mencionou. “Compartilhamos um sentimento de proximidade entre culturas e esperamos ampliar a integração também nos apectos comercial e de negócios.”.

O governador gaúcho também fez questão de frisar que, por conta dessa localização estratégica, o território gaúcho representa uma “porta de entrada para o Mercosul”. E, a exemplo do que tem feito em outras viagens pelo Brasil e Exterior, ele voltou a apresentar um vídeo com aproximadamente cinco minutos de duração, tendo como conteúdo as principais oportunidades de negócios disponíveis a empresários que pretendam investir no Estado.

Leite detalhou, por exemplo, o funcionamento do programa “RS Parcerias”, uma das “meninas-dos-olhos” de sua gestão. Essa iniciativa tem como foco a cooperação entre o setor público e a iniciativa privada em setores de geração e transmissão de energia, distribuição de energia e gás, mineração carbonífera, estradas, portos e canais, água, saneamento básico e sistema bancário.

O governador destacou ainda as medidas de reestruturação da máquina pública, de ajuste fiscal e de modernização do Estado, com a participação ativa da iniciativa privada por meio de parcerias público-privadas e de concessões. As ações que buscam redução de burocracia e de custos logísticos e tributários também foram lembradas. Depois da apresentação, o governador respondeu perguntas do público, composto principalmente por empresários.

Missão

A comitiva oficial de Eduardo Leite conta com as presenças dos secretários Cláudio Gastal (Governança e Gestao Estratégica), Juvir Costella (Logística e Transportes), Ruy Irigaray (Desenvolvimento Econômico e Turismo), Ana Amélia Lemos (Relações Federativas e Internacionais), Fernando Estima (Superintendente do Porto de Rio Grande) e Paulo Morales (Chefe de Gabinete), além de deputados estaduais e federais.

Na terça-feira, o governador visitou o Porto de Montevidéu e uma embarcação da empresa ISL. Também esteve na Agesic (Agência de Governo Eletrônico e Sociedade da Informação e do Conhecimento) do Uruguai, onde conheceu aspectos da experiência do país vizinho em gestão digital. Ele participou, ainda, de uma reunião no Ministério do Transporte e Obras Públicas nessa quarta-feira.

(Marcello Campos)

