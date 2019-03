O governador Eduardo Leite discutiu em Brasília a ampliação de investimentos da empresa Toyota no Rio Grande do Sul

Durante reunião em Brasília nessa terça-feira, o governador Eduardo Leite e a secretária de Relações Federativas e Internacionais do Rio Grande do Sul, ex-senadora Ana Amélia Lemos, debateram uma possível ampliação das atividades da empresa Toyota no Estado.

Participaram do encontro o diretor de Assuntos Governamentais da empresa, Ricardo Bastos, e o chefe do escritório em Brasília, Gustavo Maranhão. “O Estado está em uma posição estratégica”, salientou Bastos.

O chefe do Executivo gaúcho destacou medidas que estão sendo adotadas por sua gestão para gerar desenvolvimento. Dentre os exemplos mencionados estavam o programa “RS Parcerias”, lançado nesta semana e que tem por objetivo garantir uma melhor condição logística, bem como as concessões para viabilizar ampliações e recuperação de rodovias, aeroportos e hidrovias.

“Além da agenda fiscal do Rio Grande do Sul, precisamos colocar força em uma agenda de desenvolvimento”, afirmou Eduardo Leite na ocasião. “Nesse sentido, é importante reconhecer todos os agentes que já têm investimento em nosso Estado e que podem ampliar suas atividades, consequentemente ajudando a economia gaúcha.”

Ele também citou os esforços de seu governo para reduzir a burocracia e as alíquotas de impostos estaduais, simplificar a relação tributária no Estado e acelerar os processos de licenciamento ambiental, sem deixar de garantir segurança nos contratos.

A ampliação de investimentos da Toyota já vem sendo debatida com Eduardo Leite: em dezembro, ainda na condição de governador eleito, ele se reuniu em São Paulo com executivos do grupo de origem nipônica. “Estou confiante que isso significará, em um futuro a médio prazo, uma tomada de decisão, seja pela Toyota ou por outras empresas interessadas em investir em nosso Estado”, declarou.

Presença no RS

Desde 2005, a Toyota mantém um Centro de Distribuição no município de Guaíba, próximo a Porto Alegre e um importante ponto para concessionárias de todo o País. Na avaliação do diretor de Assuntos Governamentais da empresa, Ricardo Bastos, a intenção é ampliar essa presença.

Ricardo Bastos chamou a atenção para o fato de o local já contar com capacidade e mão-de-obra qualificada para montar veículos e não apenas distribuir, como ocorre atualmente.

Com a expectativa de lançamento do primeiro veículo híbrido flex, que deverá ocorrer no segundo semestre deste ano, o diretor informou que a Toyota pretende doar um de seus protótipos à UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul).

Conforme Bastos, esse veículo poderá ser objeto de estudo para engenheiros avançarem na tecnologia nacional, com o apoio dos profissionais da Toyota. Essa parceria já é colocada em prática com instituições públicas de ensino em Brasília e São Paulo.

(Marcello Campos)

Deixe seu comentário: