O governador gaúcho anunciou a manutenção de Fabiano Dallazen como procurador-geral de Justiça do Estado

Durante evento na Federsul (Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul), o governador gaúcho Eduardo Leite anunciou a recondução do atual procurador-geral de Justiça do Estado, Fabiano Dallazen, para o mandato 2019-2021. A confirmação foi feita na reunião-almoço “Tá na Mesa”, cuja edição dessa quarta-feira tinha o próprio Dallazen entre os palestrantes.

“Visualizamos uma condução harmoniosa, uma relação que estimula a convergência e o encontro de caminhos comuns. Dallazen tem uma postura leal, correta, que defende legitimamente os interesses da instituição que representa sem deixar de prestar atenção a todo o cenário”, justificou o chefe do Executivo. Ele elogiou, ainda, a capacidade técnica, política e de relacionamento do escolhido.

Leite salientou a quantidade expressiva de votos obtidas pelo promotor Márcio Schlee Gomes, um dos três nomes que integravam a lista tríplice definida por meio de eleição interna no MP-RS (Ministério Público do Rio Grande do Sul). Antes de fazer o anúncio, o governador telefonou para os candidatos, a fim de deixá-los cientes da decisão.

Dallazen, por sua vez, agradeceu a Leite e afirmou que o MP-RS está ao lado do Estado: “Conduzir a instituição em um momento como esse, em que sentimos que estamos caminhando em um mesmo sentido, com um mesmo objetivo, é muito importante”.

Trajetória

Natural de Carazinho, Fabiano Dallazzen é formado em Ciências Jurídicas e Sociais pela UPF (Universidade de Passo Fundo), especialista em Direito Penal e Processual Penal e mestre em Direitos Fundamentais pela Ulbra (Universidade Luterana do Brasil).

Ele ingressou no Ministério Público em abril de 1998, tendo atuado nas comarcas de Getúlio Vargas, Soledade e Passo Fundo. Em Porto Alegre, atuou nas promotorias de Justiça de Família e Sucessões, do Tribunal do Júri, Criminal e Especializada Criminal de Combate aos Crimes Tributários.

Além disso, foi coordenador do Centro de Apoio Operacional Criminal e vice-presidente da Associação do Ministério Público no período de 2005-2006. Desde junho de 2015, ocupava o cargo de subprocurador-geral de Justiça para Assuntos Institucionais.

No dia 18 de maio, o Ministério Público do Rio Grande do Sul definiu três nomes para concorrer ao cargo. Dallazen obteve 410 votos, seguido pelos promotores Márcio Schlee Gomes (342 votos) e Luiz Henrique Barbosa Lima Faria Corrêa (54 votos). A lista foi entregue na segunda-feira a Eduardo Leite, que retornava ao Palácio Piratini após a sua primeira viagem internacional como governador do Estado.

Na primeira vez em que foi escolhido para o cargo, em maio de 2017, Fabiano Dallazen rececebeu 70,9% dos votos, em um eleição que alcançou 97% de participação dos membros ativos do Ministério Público gaúcho. Ele teve então o seu nome anunciado como novo chefe da instituição cerca de 24 horas após a entrega da lista tríplice ao então governador, José Ivo Sartori.

