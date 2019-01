O governador gaúcho debateu com a ex-governadora Yeda Crusius a crise fiscal do Rio Grande do Sul

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, recebeu a deputada federal Yeda Crusius, no Palácio Piratini, na manhã desta segunda-feira (21). A ex-governadora do Estado compartilhou com o atual chefe do Executivo as experiências que liderou, como a reforma do Palácio Piratini e do Caff (Centro Administrativo Fernando Ferrari), além do projeto de desenvolvimento que garantiu o déficit zero nas contas de 2008.

A crise fiscal do Rio Grande do Sul foi um dos principais temas da reunião. “O governo está enfrentando uma situação muito complicada. Não passei propriamente dicas, mas contei um pouco de como mudamos a estrutura do meu governo, tornando-a mais enxuta. Também disse para o governador aproveitar os meus ex-secretários, que contam com larga experiência e estão muito presentes por aqui ainda”, destacou Yeda.

Atual presidente do PSDB Mulher, a ex-governadora conclui seu mandato na Câmara Federal no fim deste mês e é pré-candidata à presidência nacional do partido.

Debate de projetos

Retomando a agenda de encontros com os deputados estaduais, o governador teve reunião nesta segunda com duas parlamentares eleitas para o próximo mandato da Assembleia Legislativa. Até agora, Leite já conversou com 20 dos 55 deputados.

A primeira recebida foi Luciana Genro. Na conversa, a deputada esboçou suas pautas de ação, como a transparência dos benefícios fiscais, as carreiras dos servidores públicos e os direitos humanos. O governador e a parlamentar manifestaram disposição em manter uma relação respeitosa e trabalharem em conjunto.

Na sequência, o governador recebeu em seu gabinete a deputada Fran Somensi. Primeira-dama de Farroupilha, Fran tem como principal bandeira defender projetos que otimizem a distribuição de remédios e de equipamentos hospitalares.

Além disso, a parlamentar reforçou com o governador a necessidade de melhorar a infraestrutura logística da Serra, duplicando a ERS-122, ampliando a capacidade do Aeroporto Regional de Caxias do Sul e investindo no sistema ferroviário.

União

O governador reuniu a bancada federal gaúcha no domingo (20) com o objetivo de pedir unidade para o enfrentamento da crise financeira. Leite afirmou que o governo do Estado olha com muita atenção para a reforma da previdência, considerada imprescindível para retomar o desenvolvimento econômico no País.

A reunião-almoço no Galpão Crioulo do Palácio Piratini teve a presença do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e do governador de São Paulo, João Doria.

O regime de recuperação fiscal, a Lei Kandir e a questão dos precatórios também foram citadas pelo governador como medidas essenciais para reverter o quadro grave das finanças estaduais.

“Recebemos os deputados aqui para tratar de uma agenda que interessa ao povo gaúcho e que está conectada aos interesses do Brasil. Uma agenda que enfrenta as reformas mais urgentes”, ressaltou. “Estamos tomando medidas importantes de saneamento dos problemas fiscais, mas não somos uma ilha. Dependemos de como será a economia do Brasil nos próximos anos e dos debates feitos pelos parlamentares”, acrescentou.

