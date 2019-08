O governador gaúcho destaca a vocação empreendedora do Rio Grande do Sul

A Serra Gaúcha, durante três dias, foi cenário para a inovação, troca de ideias e conexão entre empreendedores digitais. A terceira edição do Gramado Summit, evento considerado um dos principais de brainstorming do Brasil, se encerrou na tarde de sexta-feira (2), em Gramado, com a participação do governador Eduardo Leite, que destacou a vocação empreendedora do Rio Grande do Sul.

O evento atraiu cerca de 4 mil pessoas por dia, buscando trocar experiências e ampliar projetos com investidores e clientes, além da participação de mais de 100 empresas expositoras entre startups e grandes marcas.

Ciceroneado pelo prefeito de Gramado, João Alfredo Bertolucci, o governador conheceu os estandes das startups e alguns de seus produtos digitais. Durante seu pronunciamento, Leite disse que a grande riqueza de Gramado não está apenas nas suas paisagens, mas sim na força de trabalho das pessoas que fazem a cidade acontecer.

“Gramado é um grande exemplo de sucesso empreendedor e eventos como o Gramado Summit me enchem de otimismo, confiança e entusiasmo no futuro do Rio Grande do Sul”, afirmou.

Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia

Eduardo Leite lembrou ainda que foi criada a Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia para que o governo cumpra o papel de alavancar a construção de uma nova economia baseada na tecnologia, no empreendedorismo e na inovação.

“Queremos fazer pipocar eventos como este de hoje. No fm do mês vamos lançar o programa Inova RS e virão outros que vão estimular a inovação no Estado”, afirmou.

Troféu Cidade Inteligente 2019

Em julho, Gramado recebeu o Troféu Cidade Inteligente 2019, em São Paulo. O prêmio, de acordo com o prefeito, é um reconhecimento pelo investimento no segmento da inovação que “agrega grande valor, não é poluente e atrai grandes cabeças para o município”, acrescentou.

Durante a visita, Leite recebeu da organização do Gramado Summit, que é a mesma responsável pelo Festival de Turismo de Gramado, um convite para o evento, que ocorre em novembro.

Estímulo ao desenvolvimento

O Estado do Rio Grande do Sul, segundo o Piratini, é reconhecido por ter um ambiente de inovação que estimula o desenvolvimento de uma nova matriz econômica para geração de emprego e renda, com três das melhores universidades do País, 27 polos tecnológicos, 24 incubadoras de empresas e mais de 1.000 startups, além de qualificar mais de 2 mil doutores por ano, tendo a segunda maior densidade desse grau acadêmico, perdendo apenas para o Distrito Federal.

