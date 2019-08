O governador gaúcho dispensou o carro oficial e foi de Trensurb até o parque da Expointer

No início da manhã dessa segunda-feira, a presença de um passageiro inusitado chamou a atenção dos usuários do Trensurb que embarcaram na estação do Mercado Público de Porto Alegre rumo às cidades da Região Metropolitana atendidas pela modalidade: o governador gaúcho Eduardo Leite. Foram 26 minutos de deslocamento até a Expointer, em Esteio, acompanhados com exclusividade por uma equipe da Rede Pampa de Comunicação.

Conforme o chefe do Executivo do Rio Grande do Sul, a escolha foi motivada pelas notícias sobre grandes congestionamentos formados no primeiro fim de semana da 42ª edição da maior feira do agronegócio na América Latina. Ele também ressaltou que deixar o carro oficial de fora da visita também foi uma forma de incentivar o transporte público.

“Tivemos um recorde de público no domingo e fechamos o estacionamento [do Parque de Exposições Assis Brasil] por falta de vagas”, comentou Eduardo Leite com o repórter Paulo Nunes, dentro de um dos vagões. “Resolvi usar o trem para provar que é fácil e rápido vir de transporte público e que não tem desculpa para não visitar a feira”.

Ele acrescentou o detalhe de que o vice-governador, Ranolfo Vieira Júnior, costuma se deslocar a pé até a área do evento, já que mora a algumas quadras do local. Foi Ranolfo, aliás, quem o representou na abertura oficial dos portões da Expointer, sábado pela manhã, devido a uma viagem de Eduardo Leite ao Mato Grosso do Sul.

Otimismo

Em relação às expectativas para esta edição da Expointer, o governador gaúcho manifestou otimismo, destacando o desempenho dos estandes destinados aos produtos da agricultura familiar, por exemplo. As vendas do segmento no sábado e domingo cresceram 51% em relação ao primeiro fim de semana do evento anterior.

Eduardo Leite também falou sobre o segmento de máquinas e equipamentos, cujos representantes projetam uma alta de 5%, com o lançamento de novas linhas de crédito. “O evento revela o que o Estado tem de melhor, que é o empreendedorismo, a capacidade de trabalho e inspiração que vem do campo”, elogiou.

Imprensa

Após desembarcar na estação de Esteio, ele recebeu a imprensa para um café-da-manhã oferecido pela Secom (Secretaria de Comunicação) do governo do Estado. Ao se dirigir aos profissionais da informação, ele elogiou o trabalho prestado pelos profissionais e veículos de informação.

“Para que possa servir de fato de inspiração não só a quem lida com o campo de alguma forma, precisamos fazer chegar os resultados a toda a população”, frisou. “Por isso, quero agradecer à qualificada imprensa gaúcha aqui reunida, porque é com o trabalho de cada um de vocês que levamos informação aos lares de todos os gaúchos, para que conheçam, possam se apropriar dos números e entender melhor a importância do nosso agronegócio e, assim, possam se inspirar no empreendedorismo dos gaúchos no campo.”

Marcaram presença no enconto o vice Ranolfo Vieira Júnior (que acumula o cargo de titular da Secretaria da Segurança Pública) e os secretários Covatti Filho (Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural), Otomar Vivian (Casa Civil) e Tânia Moreira (Comunicação).

(Marcello Campos)

