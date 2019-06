O governador gaúcho encerrou em Santiago do Chile a sua segunda viagem oficial ao exterior

Terminou nessa quarta-feira a missão oficial gaúcha em Santiago do Chile. Durante dois dias, o governador Eduardo Leite, secretários e integrantes da cúpula da Fiergs (Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul) se encontraram com empresários e dirigentes locais, a fim de divulgar aspectos do Estado com potencial de interesse para investidores estrangeiros.

No início da manhã, a reunião foi no escritório da empresa Tramontina, com destaque para informações sobre a bem-sucedida experiência do grupo gaúcho em solo chileno. A comitiva visitou um show-room e ouviu dos executivos como foi o processo de recuperação da empresa depois do terremoto que danificou as instalações em 2010.

Já o segundo, na Embaixada brasileira, teve como anfitrião o especialista em parcerias público-privadas e concessões de infraestrutura da InvestChile, Jorge Yáñez. Pela comitiva de Eduardo Leita, estavam os secretários Juvir Costella (Logística e Transportes), Ruy Irigaray (Desenvolvimento Econômico e Turismo) e Ana Amélia Lemos (Relações Federativas e Internacionais), além do presidente da Assembleia Legislativa, Luís Augusto Lara.

A InvestChile é uma agência responsável por promover o país andino no mercado global como um destino para investimentos estrangeiros e também de investidores chilenos em outros países, tendo escritórios em cidades como Nova York (Estados Unidos) e Tóquio (Japão).

Integração

Eduardo Leite avaliou de forma positiva as agendas durante os dois dias em que permaneceu no Chile. “A missão promoveu importante integração com os empresários, tanto com o objetivo de apresentar as oportunidades do Estado visando atrair investimentos quanto de ampliar os negócios de empresas que já atuam no Rio Grande do Sul. Viemos aqui para aumentar essa disposição e estimular esses empresários”, disse.

Além dos compromissos desta quarta-feira, Leite e a comitiva de secretários, acompanhada de empresários e lideranças da Fiergs, entre as quais o presidente Gilberto Petry, participaram de reunião na Sofofa (Sociedad de Fomento Fabril) e de encontros com dirigentes dos grupos empresariais Ultramar e CMPC.

No seminário realizado na entidade que representa o setor industrial chileno, o governador destacou as potencialidades do Estado. Nas duas empresas, tratou da possibilidade de expansão da presença dos dois grupos empresariais no Rio Grande do Sul.

Essa foi a segunda viagem internacional de Eduardo Leite desde que assumiu o cargo, em janeiro deste ano. No mês passado, ele passou uma semana em Nova York (EUA) e Londres (Ingleterra), em reuniões com a mesma finalidade do giro por Santiago do Chile: convencer empresários a apostarem no Rio Grande do Sul como um destino vantajoso para investimentos nos mais variados setores.

(Marcello Campos)

Deixe seu comentário: