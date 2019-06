O governador gaúcho quer retomar as relações do Rio Grande do Sul com a “província-irmã” de Hubei, na China

O governador gaúcho Eduardo Leite recebeu no Palácio Piratini o executivo David Chen, representante de Hubei (China), considerada uma “província-irmã” do Rio Grande do Sul desde 2001. E o visitante garantiu que pretende retomar a aproximação, que tem andado meio esquecida ultimamente.

“Temos todo o interesse em estreitar laços, retomar contatos e fazer novos negócios, especialmente neste momento em que estamos fomentando parcerias público-privadas, promovendo concessões e privatizações”, destacou Leite. A conexão entre as duas unidades federativas foi firmada pelo Acordo de Fraternidade e Cooperação, que prevê intercâmbio bilateral nas áreas de ciência, tecnologia, cultura, educação, esportes, saúde, comércio, recursos humanos e agricultura.

No encontro, o emissário do gigante asiático defendeu a importância de que o chefe do Executivo gaúcho realize uma visita oficial a Hubei (localizada na região central do país), para estreitar os laços: “A China, como um todo, considera fundamental que as relações sejam institucionais e bem alinhadas para que acordos sejam concretizados”.

Leite então encarregou o secretário de Inovação, Ciência e Tecnologia, Luis Lamb, de identificar os contatos já estabelecidos no passado e checar potenciais oportunidades de negócios. Prontificaram-se a colaborar a diretora do Tecnosinos (Parque Tecnológico São Leopoldo) e ex-secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e de Minas e Energia, Susana Kakuta, bem como a coordenadora de Relações Internacionais e Institucionais do Tecnosinos, Sandra Shaffe.

Hospital da Brigada

Na manhã dessa quinta-feira, feriado de Corpus Christi, Eduardo Leite e o seu vice Ranolfo Vieira Junior visitaram no Hospital da Brigada Militar, em Porto Alegre, o policial Matheus Lemos Borges, 28 anos. Ee foi ferido por uma pedrada no olho direito durante as manifestações realizadas há uma semana, no âmbito da greve geral convocada por entidades sociais e sindicais, em protesto contra a reforma da Previdência e o plano de privatizações do Palácio Piratini.

Acompanhada de outros membros da cúpula do governo e da própria corporação, a dupla conversou com o paciente e elogiou o trabalho dos brigadianos: “Além de desejar o seu restabelecimento, a nossa vinda aqui é uma manifestação de solidariedade e reconhecimento a quem está trabalhando ‘na ponta’ para fazer valer o papel do Estado e o cumprimento das leis. São pessoas que arriscam a própria vida no dia a dia para garantir a segurança e as condições de convivência da sociedade”.

O incidente que vitimou o soldado ocorreu na madrugada da última sexta-feira, durante piquete em frente à garagem de uma empresa de transporte público em Alvorada. Segundo a BM, o trabalho dos policiais era realizado no sentido de permitir a saída dos veículos. O PM, que ingressou na corporação em 2016, passou por cirurgia e está em recuperação.

Leite e sua comitiva também percorreram os andares do Hospital para acompanhar o trabalho realizado no HBM. Atualmente, a instituição cerca de 50 leitos, destinados a brigadianos, familiares e pacientes do IPE (Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul). Com a conclusão de uma reforma em andamento, a expectativa é de que essa capacidade seja duplicada.

(Marcello Campos)

