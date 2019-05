O governador gaúcho sancionou o projeto que crua a “Rota Turística dos Campos de Cima da Serra”

Os municípios gaúchos de Vacaria, Ipê, Pinhal da Serra, Muitos Capões, São José dos Ausentes, Monte Alegre dos Campos, Esmeralda, Campestre da Serra, Bom Jesus e Cambará do Sul compõem agora, em caráter oficial, a chamada “Rota Turística dos Campos de Cima da Serra”. A iniciativa consta no projeto-de-lei 62/2019, sancionado nessa terça-feira pelo governador Eduardo Leite.

“Não podemos ficar reféns da agenda da crise”, declarou o governador ao assinar o documento. “Precisamos desenvolver as potencialidades do nosso Estado e, sem dúvida, o turismo é uma delas. Por isso mesmo é que unimos a Secretaria do Turismo à do Desenvolvimento Econômico.”

Localizada no Extremo Nordeste gaúcho (na divisa com Santa Catarina), a região é famosa por abrigar os cânions do Parque Nacional dos Aparados da Serra, dentre outras peculiaridades. Para o deputado estadual Tiago Simon, autor da matéria, os investimentos que serão feitos nessa área, a partir do processo de privatização planejado pelo governo federal, ajudarão a impulsionar o turismo, beneficiando toda a região.

“A Rota Turística cria uma cadeia entre os municípios, facilita a captação de recursos e ainda ajudará a organizar o trade turístico que existe nesta região, que reúne algumas das mais belas paisagens que resumem a essência serrana do nosso Estado”, salientou o o parlamentar do MDB.

O projeto-de-lei prevê, ainda, a possibilidade de o governo do Rio Grande do Sul firmar parcerias com universidades, entidades do terceiro setor e empresas para apoiar as atividades e destinos da rota turística. “Não tenho dúvida de que, em alguns anos, lembraremos desse dia como um momento marcante para o Estado”, concluiu o governador gaúcho.

Presenças

Além de Eduardo Leite e Tiago Simon, a cerimônia de rubrica do projeto-de-lei ocorreu no Palácio Piratini e contou com a presença dos secretários Otomar Vivian (Casa Civil) e Ruy Irigaray (Desenvolvimento Econômico e Turismo), do deputado estadual Carlos Búrigo (MDB), que criou na Assembleia Legislativa a Frente Parlamentar de Logística e Transportes dos Campos de Cima da Serra, além de prefeitos e líderes empresariais.

(Marcello Campos)

