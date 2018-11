O governo da Argentina quer mudar a data da final da Libertadores da América

O governo da Argentina exige que a final da Libertadores da América tenha a data mudada. Boca Juniors e River Plate, dois clubes da capital, vão disputar a final no dia 28 de novembro. A reunião do G20, encontro entre ministros da economia e presidentes de bancos centrais de 19 países diferentes, vai ser em Buenos Aires e está vetada a realização de grandes eventos entre 28 de novembro e 2 de dezembro. A informação é do jornal argentino Olé,

“A cidade vai estar a mercê do G-20. Para a organização e segurança da cúpula, está claro que não há eventos autorizados entre 28 de novembro e 2 de dezembro”, disse para Reuters Juan Pablo Sassano, funcionário do Ministério de Segurança e Justiça da Cidade de Buenos Aires

Os jogos das finais estão programados para os dias 7 de novembro (ida) e 28 de novembro (volta). A ideia é mudar para os dias 10 e 24 de novembro. A Conmenbol está avaliando a possibilidade e já teria solicitado à AFA para que mude algumas partidas da Superliga Argentina, para adaptar ao novo calendário.

Essa vai ser a primeira vez que uma reunião do G-20 vai acontecer na América Latina. É estimado que oito mil pessoas, que incluem chefes de estado, diplomatas e ministros, participem do evento.

Deixe seu comentário: