O governo decidiu manter as repartições federais abertas nos horários de jogos do Brasil no Mundial

O Ministério do Planejamento informou nesta quinta-feira (21) que, a partir desta sexta-feira (22), as repartições públicas federais deverão ficar abertas durante os jogos da Seleção Brasileira no Mundial da Rússia. As informações são do portal de notícias G1.

O atendimento, contudo, não está garantido. Isso porque, pela decisão do ministério, o servidor poderá optar por ver o jogo fora da repartição, desde que compense as horas paradas.

De acordo com o ministério:

– Quando o jogo do Brasil for de manhã, o servidor pode começar a trabalhar às 14h;

– Quando o jogo do Brasil for à tarde, o servidor pode encerrar o expediente às 13h.

Os próximos jogos do Brasil na Copa são:

– Brasil x Costa Rica, nesta sexta (22), às 9h;

– Brasil x Sérvia, na próxima quarta (27), às 15h.

A medida foi anunciada pelo governo nesta quinta-feira porque, segundo o Ministério do Planejamento, ações na Justiça questionaram a portaria anterior sobre o horário de funcionamento dos órgãos públicos durante os jogos do Brasil na Copa.

A portaria anterior definia o horário diferenciado de trabalho quando o Brasil jogar, sem prever a abertura dos órgãos públicos.

Deixe seu comentário: