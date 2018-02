O governo do Brasil decretará estado de emergência social na fronteira com a Venezuela

Nessa quinta-feira, o governo brasileiro anunciou a iminente declaração de um “estado de emergência social” em Roraima para conter na fronteira a chegada em massa de venezuelanos que fogem da crise em seu país. A medida tem por objetivo agilizar a liberação de recursos para obras de infraestrutura e ações humanitárias na região, detalhou o governo em um comunicado oficial, após uma reunião do presidente Michel Temer com vários de seus ministros.

Também serão duplicados (de 100 para 200), o número de militares na área, afirmou o ministro da Defesa, Raul Jungmann, citado no informe. A mobilização buscará organizar o fluxo permanente de venezuelanos que fogem da crise política, econômica e social que o país caribenho atravessa.

Um decreto, que deve ser assinada nos próximos dias, também prevê a instalação de pontos de controle no interior de Roraima e o envio de um hospital de campanha. O governo brasileiro já havia anunciado, no início desta semana, a formação de um comitê especial sob o controle das Forças Armadas e a injeção de recursos federais para lidar com a crise migratória em Roraima.

De acordo com estimativas oficiais, cerca de 40 mil venezuelanos vivem em Boa Vista, capital de Roraima, equivalente a 10% da população da cidade. A chegada em massa de venezuelanos nos últimos meses provocou situações de tensão com a população local.

Ações

Jungmann detalhou que um general coordenará toda essa operação. O efetivo militar se concentrará em Pacaraima, na fronteira e serão instalados postos de controle também pelo interior do Estado. Haverá, ainda, um “conjunto volante” para ampliar o controle e monitorar as motocicletas que trafegam na região.

“Estamos criando um check point. Ou seja, estamos criando outros postos de controle no interior de Roraima. Não vamos ficar apenas na fronteira, temos já um pessoal lá, também vamos colocar pessoal e controle no interior para fazer esse processo de triagem e apoio a tudo que está sendo feito. Além disso estamos deslocando um helicóptero que vai fazer esse reforço caso seja necessário”, frisou o titular da pasta.

Segundo os ministros estão previstas medidas na área de infraestrutura para levar energia elétrica à rodovia BR Boa Vista-Manaus. O governo tentará antecipar uma audiência pública marcada para março para permitir o início das obras do linhão de Tucuruí que liga Manaus a Boa Vista.

“Uma questão importante é o fornecimento de energia elétrica, o famoso linhão de Manaus-Boa Vista, da linha de Tucuruí. Vamos voltar a peticionar os juízes, por intermédio da Advocacia-Geral da União, a antecipação d a audiência pública convocada para 14 de março, para mais rapidamente podermos iniciar as obras. Em consequência, poderemos tratar da questão da corrente na rodovia, que interrompe o tráfego todas as noites para que haja fluxo de pessoas, bens, mercadorias com mais facilidade”, ressaltou o ministro da Justiça, Torquato Jardim.

A reunião durou mais de três horas e ocorreu no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência. Ao final do encontro, que contou ainda com a participação do ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Etchegoyen, a Presidência divulgou áudios dos ministros explicando as medidas que serão tomadas.

Na última segunda-feira de Carnaval, Temer esteve em Boa Vista para tomar pé da situação. Desde 2015 o estado vem enfrentando problemas com o aumento da entrada de venezuelanos pela fronteira. A situação vem piorando devido à crise política, humanitária e social por que passa aquele país.

Nesta quarta-feira, agentes da Força Nacional foram enviados para reforçar o policiamento em Pacaraima, na fronteira com a Venezuela. Cerca de 30 homens e oito veículos da tropa que estavam em Manaus foram deslocados para o local. Não há prazo definido de permanência da tropa.

