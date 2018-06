O governo gaúcho autorizou o chamamento de 1.804 servidores aposentados e egressos das forças armadas para reforçar a segurança pública

O governador do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori, autorizou, nesta segunda-feira (11), o chamamento de 730 servidores da Segurança Pública aposentados e 1.074 egressos das forças armadas para atuarem de forma temporária no Estado. Dos aposentados, 80 vão para a Polícia Civil, 400 para a BM (Brigada Militar), 150 para a Susepe (Superintendência dos Serviços Penitenciários), 50 para o IGP (Instituto Geral de Perícias) e 50 para o CBM (Corpo de Bombeiros Militar).

Dos servidores temporários, 800 serão destinados à Brigada Militar, 100 ao Corpo de Bombeiros Militar e 174 para as áreas de saúde da BM. No total, 1.804 novos servidores poderão reforçar a Segurança Pública.

As instituições vinculadas iniciaram nesta segunda-feira (11) os procedimentos para a seleção dos novos servidores, que devem estar aptos para desempenharem suas atividades ainda no início deste segundo semestre. Os locais de atuação serão definidos por cada instituição, levando em consideração as necessidades de cada região. As atividades podem ser desenvolvidas por até dois anos, podendo ser prorrogadas no máximo uma vez por igual período.

Os servidores chamados podem desenvolver atividades de guarda externa de estabelecimentos prisionais, policiamento comunitário, guarda de prédios do Executivo, acompanhamento de videomonitoramento, ações de ensino e treinamento, operações especializadas, atendimento ao público, auxilio em atividades internas e administrativas e condução de veículos oficiais.

Esforço concentrado

Entre as medidas que vêm sendo tomadas para o setor, Sartori destacou o investimento do Estado no reaparelhamento das vinculadas, o chamamento dos concursados e a aplicação de novo concurso, em andamento. “O nosso esforço para qualificar cada vez mais a Segurança Pública é constante, permanente e integrado. Não podemos esquecer das parcerias firmadas com a iniciativa privada e prefeituras, por meio do Sistema de Segurança Integrada com Municípios. Recentemente, firmamos convênio com 21 municípios para reforçar o videomonitoramento, com recursos da Consulta Popular”, avaliou.

Para o secretário Cezar Schirmer, a iniciativa representa o esforço do governo do Estado em garantir mais segurança para a população. “Os servidores irão atuar nas áreas administrativas e de monitoramento, possibilitando a liberação de agentes da ativa para as atividades de policiamento, investigação e prevenção e qualificando o trabalho das vinculadas”, disse.

A ação faz parte do pacote de projetos de lei para a Segurança Pública aprovados na Assembleia Legislativa em janeiro deste ano. Das 19 propostas apresentadas pelo governo, 18 foram sancionadas. Entre elas, o Programa Mais Efetivo, a ampliação do Programa de Militares Estaduais Temporários e programas de reaproveitamento de servidores aposentados da PC, IGP, Susepe e BM.

