Governo do Estado do Rio Grande do Sul libera alteração de nível para mais de 6 mil servidores da educação em 2016

O governo do Estado liberou, nesta quinta-feira (22), o último lote de processos de alteração de nível para os servidores da área da educação, beneficiando 663 professores e 150 servidores. O pagamento será feito na folha de dezembro do funcionalismo público. O Estado vem pagando as alterações de níveis desde a folha de setembro.

Ao todo, foram 6.118 professores e funcionários beneficiados, incluindo este último lote. A autorização foi assinada pelo governador José Ivo Sartori, com a participação do secretário da Educação, Luiz Antônio Alcoba de Freitas. “Estamos honrando o compromisso que assumimos”, afirmou o governador ao assinar o documento.

“Estamos integralizando a progressão de nível que está prevista no plano de carreira dos professores. Esse é um grande esforço do governo do Estado para colocar tudo em dia. Estamos cumprindo e assegurando um direito da categoria”, ressaltou o secretário.

