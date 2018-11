O governo do Estado inicia nesta segunda o pagamento dos salários de outubro

O governo do Rio Grande do Sul irá quitar, nesta segunda-feira (12), os salários de outubro para os servidores com rendimento líquido de até 1.300 reais. O depósito estará disponível na rede bancária nas primeiras horas da manhã, o que contemplará perto de 27 mil matrículas (22% do funcionalismo do Poder Executivo).

A partir do início do calendário mensal de arrecadação de ICMS, a Secretaria da Fazenda igualmente confirmou que realizaria, na sexta-feira (9) o repassa das chamadas consignações relacionados à folha do mês de setembro, o que representou 180 milhões de reais. São valores que o servidor autoriza o desconto nos seus vencimentos, como empréstimos e contratação de serviços junto aos bancos ou entidades sindicais. Deste total, o principal repasse é para o Banrisul, que chega a 131 milhões de reais.

Para quitar os salários de até 1.300 reais serão necessários outros 79,3 milhões de reais. Na virada do mês, houve possibilidade financeira apenas para realizar o depósito da décima parcela já atualizada do 13º salário do ano passado para todos os servidores, o que representou o desencaixe de 110 milhões de reais. Houve também o repasse da indenização pelo atraso da folha do mês de setembro no montante de 1 milhão de reais.

As próximas quitações ocorrerão de acordo com o comportamento da receita. A parte líquida da folha de outubro fechou em 1,228 bilhão de reais, sem considerar os valores das consignações. Ao todo, o Executivo contempla neste mês mais de 342 mil vínculos entre ativos, inativos e pensionistas.

Folha de outubro do Executivo

Dia 31/10 – 10ª parcela do 13º salário de 2017 – 110 milhões de reais

Dia 31/10 – Indenização pelo atraso/folha de setembro – 1 milhão de reais

Dia 05/11 – Quitação salários das fundações – 25 milhões de reais

Dia 12/11 – Até 1.300 reais líquidos (26.857 matrículas no acumulado) – 79,3 milhões de reais

