O governo dos Estados Unidos planeja lançar um programa bilionário de infraestrutura

O governo dos Estados Unidos deseja criar um pacote de infraestrutura de US$ 200 bilhões para o ano fiscal de 2019, informou o Escritório de Gestão e Orçamento da Casa Branca na noite deste domingo. Os investimentos serão feitos durante uma década.

As propostas constam em um rascunho do projeto de orçamento para o ano fiscal de 2019, que será detalhado durante o dia nesta segunda-feira.

Apesar desses gastos adicionais, a Escritório de Gestão e Orçamento disse que o governo quer cortar na próxima década o déficit de US$ 3 trilhões por meio de “um conjunto agressivo de reformas fiscais, destinado a conter despesas desnecessárias”.

No entanto, as propostas terão influência limitada nas decisões de gastos em curto prazo, uma vez que o governo americano batalha ainda no Congresso para aprovar o orçamento do ano fiscal de 2018.

Desde 1º de outubro de 2017, quando começou o atual ano fiscal, a máquina federal americana tem funcionado com base em propostas de curto prazo. O texto final do orçamento de 2018 não foi concluído ainda porque republicanos e democratas não chegaram a um consenso em relação à questão imigratória.

“Acusações falsas”

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, lamentou as vidas “destroçadas” por acusações que poderiam ser falsas, depois que dois de seus assessores na Casa Branca renunciaram por supostos casos de violência doméstica.

“As vidas de alguns estão sendo destroçadas e destruídas por uma mera acusação”, tuitou Trump. “Algumas são verdadeiras e outras, falsas. Algumas são velhas e outras, novas. Não há recuperação para alguém acusado falsamente – a vida e a carreira desapareceram. Não há mais o devido processo?”, continuou.

Na última quarta-feira, o secretário do departamento pessoal, Rob Porter, renunciou, após as denúncias de abusos contra duas ex-esposas se tornarem públicas. David Sorensen, escritor de discursos da Casa Branca, renunciou nesta sexta-feira depois de que sua esposa o acusou de violência doméstica.

O governo Trump foi severamente criticado por sua torpeza no tratamento dessas denúncias, que surgem em meio a um debate nacional sobre comportamentos sexuais inapropriados e como eles devem ser tratados.

O porta-voz adjunto da presidência, Raj Shah, disse que a Casa Branca ficou sabendo na quinta-feira das acusações contra David Sorensen, “que confrontamos imediatamente”, mas “negou as acusações e renunciou hoje”, sexta-feira.

Trump não só acreditou na versão de Porter, como agradeceu por “o ótimo trabalho” na Casa Branca e desejou-lhe “uma carreira maravilhosa” no futuro. O presidente apoiou outros diante de denúncias de abuso ou assédio, como Roy Moore, o republicano do Alabama que perdeu a corrida ao Senado.

