O governo estadual anunciou um investimento de 165 milhões de reais em infraestrutura, educação e segurança

O governador José Ivo Sartori anunciou na manhã desta segunda-feira (2), em ato no Palácio Piratini, o início de obras nas áreas de Saneamento, Educação e Segurança Pública. Na mesma cerimônia, foram entregues obras de pavimentação de ruas e avenidas onde há circulação de ônibus do transporte coletivo e lançado editais para intervenções em dez municípios. O investimento total é de mais de R$ 165 milhões.

“Essas obras recuperam a infraestrutura viária e de escolas da rede pública e quartéis da Brigada Militar, e garantem água e esgoto às comunidades. E, junto com o saneamento básico, levam saúde, desenvolvimento, progresso, qualidade de vida e esperança de um futuro melhor. Sempre disse que faria o que precisava ser feito. E fizemos! Mexemos na estrutura do Estado pensando nos 11,3 milhões de gaúchas e gaúchos. Não é para o meu governo. Não é para o governador. É para as pessoas que mais precisam”, afirmou Sartori.

O secretário de Obras, Saneamento e Habitação, Fabiano Pereira, afirmou que a liberação deste conjunto de obras é o resultado de um trabalho coletivo. “Este ato unificado com obras para diversas áreas mostra o jeito de trabalhar deste governo. Todos juntos, somando esforços para destravar a burocracia e promover com gestão os resultados”.

O secretário do Planejamento, Governança e Gestão, Carlos Búrigo, reforçou a importância do processo de gestão, implantado nesta gestão, para fazer o que é preciso com poucos recursos. “Gestão é um ganho para o Estado e para a população, pois o dinheiro público é de todos”.

Saneamento

No ato, foram assinadas ordem de início de obras da Corsan para ampliação dos sistemas de abastecimento de água e de coleta e tratamento de esgoto em cinco municípios, com investimento total de R$ 13.280.883,03. As cidades beneficiadas são: Guaíba, Rio Grande, São Sepé, Serafina Corrêa e Torres.

Foram lançados também editais para obras de saneamento em dez municípios no valor total de R$ 81.902.029,05. Os municípios são: Canela, Carazinho, Guaíba, São José do Norte, Três Passos, Glorinha, Guaíba, Santo Cristo, Santa Cruz do Sul e Xangri-lá.

A Corsan deu início ainda a contratos de performance para redução de perdas de água em 14 municípios, no valor de R$ 58.822.211,82. As cidades beneficiadas são: Bento Gonçalves, Canela, Farroupilha, Gramado, Cachoeirinha, Gravataí, Santa Maria, Santo Ângelo, Ijuí, Santiago, Alegrete, Canoas, Esteio e Sapucaia do Sul.

Educação e Segurança

Mais 34 escolas da rede pública estadual tiveram obras autorizadas pelo governo do Estado. Os colégios estão distribuídos pelo Estado. O investimento é de R$ 3.582.177,27. “Fazer obra em escola, por menor que seja, atende o aluno. É qualidade na Educação”, afirmou a secretária adjunta da Educação, Iara Wortmann. De acordo com a Secretaria de Obras, cerca de 700 obras em escolas já foram concluídas e 78 estão em execução.

Para a reforma de três prédios da Brigada Militar serão destinados R$ 588.840,60. Os prédios são: QG da BM em Porto Alegre, 4º Esquadrão da BM em Dom Pedrito e a 5ª Cia da BM em Sobradinho.

Pavimentação

As obras de pavimentação de vias, entregues pela Metroplan, somam R$ 7.346.673,14 e beneficiam os municípios de Arroio do Tigre, Candelária, Eldorado do Sul, Formigueiro e Guaíba. O investimento tem recursos do Tesouro do Estado e do programa de financiamento do BNDES, o Pró-Redes.

Participaram do ato secretários de Estado, dirigentes da Corsan e Metroplan, o deputado federal Alceu Moreira, deputados estaduais e prefeitos.

