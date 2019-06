Governo fará concurso para criação de aplicativo de serviços do Centro Administrativo

Criar soluções digitais para tornar os prédios públicos e os serviços do governo mais inteligentes, ágeis e inovadores: com esse objetivo, o governo gaúcho lançou nesta semana o concurso “Hackaffthon-Seplag”, que tem como alvo o Caff (Centro Administrativo Fernando Ferrari), complexo que reúne diversas secretarias no bairro Praia de Belas, em Porto Alegre.

Nos dias 20 e 21 de julho (sábado e domingo), equipes estarão confinadas na sede do Apers (Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul), no Centro Histórico da capital gaúcha, para uma “maratona” de desenvolvimento de um aplicativo que reunirá todos os serviços do Caff.

As inscrições estão abertas até 12 de julho. Podem participar pessoas físicas, gestores públicos e privados, gestores da área de tecnologia da informação, servidores públicos e estudantes. No dia 19 de julho, será promovido um encontro para a formação dos times.

Para realizar as inscrições e buscar outras informações sobre o concurso, como regulamento e cronograma de atividades, basta acessar o site www.planejamento.rs.gov.br. A ferramenta tem como objetivo busca criar soluções tanto para os servidores como para o público que frequenta o local que concentra a maioria das secretarias do Estado.

Por meio do aplicativo a ser desenvolvido no desafio, o usuário terá acesso a uma série de informações sobre o funcionamento do Caff, localização dos serviços e vagas nos estacionamentos, ao passo que os funcionários públicos poderão acionar, via aparelho de celular, diferentes situações das suas rotinas de trabalho, por exemplo.

O concurso foi lançado no fim de maio, durante a realização do SmartGov – Seminário de Inovação na Gestão Pública, que ocorreu no Tecnopuc, em Porto Alegre. O Hackaffthon é uma iniciativa da Seplag (Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão), em parceria com as secretarias de Governança e Gestão Estratégica e de Inovação, Ciência e Tecnologia, além da Procergs (Companhia de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul).

Detran

Com índices de reprovação acima de 60% para categoria B (automóvel), o Detran (Departamento Estadual de Trânsito) do Rio Grande do Sul desenvolveu um manual para ajudar candidatos a melhorar seu desempenho nos exames de direção. Disponibilizado no site do órgão, o “Guia do Candidato” traz todas as orientações para quem vai fazer as provas teóricas e práticas em qualquer categoria de habilitação.

O material é uma adaptação do “Manual de Exames Teóricos e Práticos”, destinado aos instrutores e examinadores, que traz o regramento completo dos exames, incluindo uma descrição detalhada das faltas previstas na legislação.

A produção e publicação do guia torna mais transparentes os critérios de avaliação e deixa claro o que se espera do candidato em cada uma das etapas. Além da especificação dos critérios de avaliação, o guia informa sobre o regramento para candidatos surdos e disléxicos.

“O guia vem na linha de trabalho da gestão do Detran de desburocratizar os processos e facilitar a vida do cidadão”, afirma o chefe da Divisão de Exames do Detran, Michael dos Santos.

(Marcello Campos)

