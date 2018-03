O governo federal anunciou a liberação de 1 bilhão de reais para a formação de professores e de estudantes de cursos de licenciaturas

“A formação de crianças e jovens é, na verdade, um grande alicerce para uma economia próspera, para uma democracia vibrante para uma cidadania plena”, disse.

Curso a curso

No caso do programa de iniciação à docência, o objetivo do governo é permitir que o futuro professor tenha contato com o ambiente escolar ainda na primeira metade do curso. Conforme Maria Helena Guimarães, os beneficiados devem estar nos dois primeiros anos do curso. A intenção é que os professores tenham “aproximação com a realidade escolar a partir do aprendizado” nas faculdades.