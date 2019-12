Rio Grande do Sul O governo federal apoia a realização da feira Expodireto Cotrijal, na cidade gaúcha de Não-Me-Toque

Por Redação O Sul | 4 de dezembro de 2019

A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, prestigiou o a cerimônia de lançamento em Brasília. (Foto: Divulgação/O Sul)

Com realização de 2 a 6 de março, a 21ª edição da Expodireto Cotrijal, no município gaúcho de Não-Me-Toque (Norte do Estado), deve registrar a maior participação internacional de sua história. Essa expectativa foi reforçada em Brasília, nessa quarta-feira, durante o lançamento oficial da feira, prestigiado por diplomatas dos cinco continentes e pelo governo federal, com a presença dos ministros Tereza Cristina (Agricultura) e Onyx Lorenzoni (Casa Civil).

A titular da pasta enalteceu o protagonismo gaúcho no setor e elogiou o fato de o evento dar oportunidades para as agriculturas empresarial e familiar. “O olhar do governo é para todos e a feira é referência, pois dá visibilidade à agricultura sustentável que o País faz e é exemplo para o mundo”, mencionou durante a solenidade na sede da CNM (Confederação Nacional de Municípios).

“O Brasil tem a matriz mais verde do mundo, só precisamos acertar a logística, e a Expodireto Cotrijal, que sempre debateu esses temas importantes, estimulando a busca de soluções, é um marco nessa caminhada”, acrescentou o gaúcho Onyx, informando que a expectativa do governo é reduzir os problemas de logística com investimentos nos sistemas rodoviário, ferroviário, aquaviário e de aviação regional.

Alceu Moreira, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária da Câmara dos Deputados, destacou que a Feira é uma mostra do “Brasil que dá certo” e elogiou a iniciativa de trazer para a feira debates como a conectividade no campo: “O nosso agronegócio é competitivo e precisamos mostrar isso para o mundo”.

Novidades tecnológicas

A Expodireto Cotrijal é reconhecida como uma feira que reúne o que tem de mais atual em termos de máquinas e implementos agrícolas, produção vegetal e animal e serviços, facilitando o acesso por parte do produtor rural. Em 98 hectares, o evento também abre espaço à agricultura familiar, promove debates sobre os principais temas do setor e aproxima empresas estrangeiras e brasileiras.

Anualmente, mais de 70 países estão representados na feira, que na edição deste ano gerou R$ 2,4 bilhões em negócios para os expositores.

Rede Pampa

A Rede Pampa também esteve presente no lançamento da Expodireto Cotrijal de 2020, representada por seu vice-presidente Paulo Sérgio Pinto. O evento de março terá cobertura jornalística especial pela empresa gaúcha de comunicação, em parceria com a RedeTV!.

A logística inclui um estúdio panorâmico dentro do Parque da Expodireto, em Não-Me-Toque, onde cerca de 40 profissionais atuarão durante os cinco dias do evento, de forma multimídia e integrada com a TV Pampa, rádio Liberdade, portal e jornal “O Sul” e redes sociais.

Como parte do calendário oficial da Feira, na noite de 1° de março a Pampa e a Cotrijal farão a entrega do Troféu Brasil Expodireto, com um jantar para cerca de mil pessoas, na cidade de Carazinho. Na ocasião, serão agraciados com a honraria empresas e personalidades do agronegócio.

