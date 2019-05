O governo federal autorizou a contratação de mais de mil candidatos para a Polícia Federal

O governo federal autorizou a contratação de mais de mil candidatos aprovados em concurso público da PF (Polícia Federal). Decreto foi publicado no Diário Oficial da União de sexta-feira (24). Ao todo 1.047 aprovados deverão ser contratados. Destes, 500 já estavam originalmente previstos no concurso. Dentre os 547, aprovados a mais pelo governo, 169 são delegados da PF.

O decreto ainda informa que o provimento dos cargos está condicionado à “declaração do ordenador de despesa sobre a adequação orçamentária e financeira da nova despesa com a Lei Orçamentária Anual e a sua compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, demonstrada a origem dos recursos a serem utilizados”.

No dia 14 de abril, o presidente Jair Bolsonaro havia anunciado no Twitter que o objetivo da contratação era “compor gradativamente o quadro de inteligência, como no trabalho da Lava-Jato”.

A maior parte das vagas a serem preenchidas são para agente (229), delegado (169) e escrivão (68).

O provimento dos cargos ficará condicionado à existência de vagas na data da nomeação; e declaração do ordenador de despesa sobre a adequação orçamentária e financeira da nova despesa com a Lei Orçamentária Anual e a sua compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Vagas autorizadas a serem preenchidas, que vão além do quantitativo de vagas previstas no edital: Delegado de Polícia Federal: 169; Perito Criminal Federal – Área 1: 7; Perito Criminal Federal – Área 2: 6; Perito Criminal Federal – Área 3: 30; Perito Criminal Federal – Área 4: 3; Perito Criminal Federal – Área 5: 3; Perito Criminal Federal – Área 6: 6; Perito Criminal Federal – Área 9: 2; Perito Criminal Federal – Área 12: 3; Perito Criminal Federal – Área 14: 4; Agente de Polícia Federal: 229; Escrivão de Polícia Federal: 68; Papiloscopista Policial Federal: 17.

O concurso O edital foi lançado em junho de 2018 para 500 vagas: 180 para agente, 150 para delegado, 80 para escrivão, 60 para perito criminal e 30 para papiloscopista. Os salários são de R$ 11.983,26 para agente, escrivão e papiloscopista e de R$ 22.672,48 para perito criminal e delegado. As vagas são, preferencialmente, nos Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins e em unidades de fronteira.

