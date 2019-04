O governo federal informa que suspendeu a instalação de novos radares em rodovias federais após ordem de Bolsonaro

Segundo Rodrigues, nos 9,7 mil quilômetros dessas estradas federais concedidas existem 633 radares de controle de velocidade. “No caso da ANTT, há novos pedidos, porém, em função até do posicionamento do presidente da República, nós vamos fazer uma reavaliação. Radar bem instalado é questão de salvar vidas”, disse o diretor da agência.

Em nota, o Ministério da Infraestrutura afirmou que o contrato suspenso pelo Dnit para a instalação de radares nas rodovias não concedidas à iniciativa privada teria um custo de R$ 1,029 bilhão em cinco anos. Segundo o ministério, esses equipamentos seriam instalados em novos pontos dessas rodovias administradas pelo Dnit, mas também em substituição a radares já existentes.

“Será considerada como prioritária a redução do uso do equipamento onde estes não são essenciais à segurança viária, com a possibilidade de utilização de outros mecanismos de segurança”, completou o órgão.