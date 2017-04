O governo federal permite aumentar o capital estrangeiro nas empresas aÃ©reas brasileiras

O governo vai permitir que grupos estrangeiros detenham até 100% do capital de empresas aéreas brasileiras, informou nesta terça-feira (11) o Ministério do Turismo. A mudança no CBA (Código Brasileiro de Aeronáutica) será feita por medida provisória, que tem validade imediata, a partir da sua publicação.

De acordo com o ministério, a medida provisória será assinada pelo presidente Michel Temer ainda nesta terça. Hoje, o CBA permite que estrangeiros tenham, no máximo, 20% do capital de empresas aéreas nacionais. Ou seja, o controle dessas empresas tem que ficar nas mãos de brasileiros.

No ano passado, Temer já havia tentado mudar a regra para permitir o controle estrangeiros das aéreas brasileiras. Entretanto, o movimento foi barrado no Senado, que só aprovou um projeto do governo com mudanças no setor aéreo depois de acordo em que o presidente se comprometeu a vetar o trecho que elevava para 100% a fatia de estrangeiros nas empresas.

A mudança foi barrada porque senadores avaliaram que o controle estrangeiro das aéreas nacionais poderia colocar em risco a aviação regional e a continuidade da oferta de voos para alguns destinos pouco atrativos.

Pacote

O anúncio da medida provisória faz parte do pacote de medidas que o Ministério do Turismo anunciará como forma de incentivo ao setor de turismo no Brasil. O pacote do Ministério do Turismo inclui ainda a implantação de visto eletrônico para países estratégicos, a ideia é que a medida passe a valer para turistas dos Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão ainda este ano.

A implantação do visto eletrônico diminui para 48 horas o prazo total de solicitação, pagamento de taxas, análise, concessão e emissão de visto. Tudo pode ser feito pela internet ou por aplicativo. (AG)

