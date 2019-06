O governo federal pretende privatizar os aeroportos Santos Dumont e Congonhas até o fim deste ano

De acordo com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, a intenção do governo federal é privatizar os aeroportos de Santos Dumont, no Rio, e Congonhas, em São Paulo, até 2022. Atualmente, esses dois aeroportos são administrados pela Infraero. Freitas participou de um café da manhã organizado pelo Conselho Empresarial do LIDE (Grupo de Líderes Empresariais), no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (24). Para ele, a ideia é “passar tudo para a iniciativa privada”. As informações são do jornal Extra.

“Já fizemos 12 leilões de aeroportos. Houve interesse da iniciativa privada. Em outubro, vamos fazer um leilão de 22 aeroportos. E depois mais um leilão de outros 22 aeroportos, incluindo Santos Dumont e Congonhas. Será até o fim de 2021, ou no mais tardar no início de 2022. Vamos transferir todos os aeroportos da Infraero para a iniciativa privada. A ideia é passar tudo para a iniciativa privada até 2021”, disse Freitas.

O ministro destacou o caso do Aeroporto de Macaé, no Norte do Estado do Rio, cuja administração vai ser transferida para a iniciativa privada (a Zurich) no segundo semestre deste ano. Ele citou a possibilidade de as empresas estrangeiras poderem operar no Brasil, sem limitação de capital nacional (a política de Céus Abertos). Para ele, há entre três e quatro empresas estrangeiras interessadas em iniciar as operações no Brasil.

“Tivemos uma vitória que vai impulsionar o mercado de aviação que é o capital estrangeiro. Depois da Air Europa, tem mais três ou quatro empresas estrangeiras interessadas em vir para o Brasil. O fato de estarmos disponibilizando um nova infraestrutura ajuda a atrair essas empresas. No Nordeste, há diversos grupos operando os aeroportos, o que ajuda a criar concorrência. Vamos mudar a vocação da Infraero que vai olhar para a aviação regional”, afirmou o ministro.

Obra adiada

A Infraero adiou o início da obra na pista principal do aeroporto Santos Dumont por tempo indeterminado. A intervenção estava prevista para começar no dia 12 de agosto e durar um mês. Em nota divulgada nesta segunda-feira, a Infraero justificou que primeiro terá de fazer recuperação da pista auxiliar por determinações da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil). Esta pista vai receber todas as operações do terminal quando a principal estiver em obra. A previsão é que manutenção dure até 15 de julho e depois disso, será preciso aguardar um prazo de 45 dias para homologação da Anac.

O fechamento da pista principal do Santos Dumont para pousos e decolagens vai exigir a transferência de de voos para o Galeão, principalmente os ofertados pela Latam. Na nota, a Infraero alega preocupações com a segurança e impactos para mais de 770 mil passageiros que utilizam o aeroporto por mês, além de eventuais transtornos para concessionários de áreas e lojistas do terminal.

Segundo a Infraero, o adiamento da obra não tem relação com a briga das empresas que operam no Santos Dumont. Conforme o colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, há uma disputa entre as companhias para não ficar em desvantagem por causa da transferência dos voos para o Galeão.