O Governo Federal vai devolver obras de Portinari e Ianelli ao Museu de Belas Artes, no Rio

Mais de 48 obras, entre pinturas, esculturas e mobiliário de artistas famosos como Portinari, Amoedo, Ianelli e Guignard, que estavam expostos nos palácios do Planalto e da Alvorada, serão devolvidos ao Museu Nacional de Belas Artes, no Rio.

As obras começaram a ser emprestadas à Presidência a partir de 1956, em um contrato que foi prorrogado até o fim deste ano. O pedido para que elas retornassem partiu da própria diretora do museu, Mônica Xexéo. “Solicitamos a devolução por questão protocolar de preservação”, diz Mônica. Segundo ela, com o retorno das obras, a ideia é organizar mostras temporárias com esse acervo. “Recebemos um público anual de 150 mil pessoas, vindas de todas as partes do País.”

Segundo informou a assessoria de imprensa do Planalto, as peças serão substituídas por material do acervo da presidência. A diretora do museu confirma que chegou a oferecer a substituição das peças por obras de outros artistas, incluindo Romero Britto, o que despertou críticas nas redes sociais assim que a notícia foi publicada.

“Todos os artistas devem ser respeitados, mas nunca houve uma contrapartida específica, como a de substituir Portinari por Romero Britto”, ressalta. “Acho até deselegante prestigiar um e depreciar o outro. Todos têm o seu renome.” (Folhapress)

