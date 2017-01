Um dos sonhos de muitos alunos é estudar fora, vivenciar uma outra cultura e desenvolver habilidades essenciais de uma outra perspectiva. São diversas opções de línguas e muitos programas para serem escolhidos, e a França é um dos mais procurados.

Quem está interessado em estudar no país no ano letivo 2017-2018 deve enviar o dossiê via Campus France Brasil, agência governamental francesa para promoção do ensino superior, que recebe os dossiês por meio de uma plataforma on-line.

As candidaturas para DAP Blanc (primeiro ano de graduação), DAP Jaune (escolas de arquitetura) e DUT (Diplôme Universitaire de Technologie) têm de ser encaminhadas até hoje (18).

A candidatura é feita pelo site da instituição (http://www.bresil.campusfrance.org) e para se aplicar é necessário preencher um formulário com informações sobre o percurso acadêmicoe profissional dos estudantes, além de enviar documentos e motivações. As candidaturas para segundo ou terceiro anos da graduação e pós-graduação permanecem abertas até março. As aulas no sistema de ensino superior na França começam em setembro.

Comentários