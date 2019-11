O governo gaúcho anunciou duas novas medidas para ajudar nas suas finanças: um novo programa de parcelamento do ICMS e alterações no IPVA

Nessa segunda-feira, o governo do Rio Grande do Sul anunciou alterações no IPVA (Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores) de 2020 e no Refaz, programa que possibilita a regularização de empresas com débitos de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), com redução de juros e descontos em multas. As medidas têm por objetivo contribuir para a busca das contas públicas do Estado.

Neste ano, uma nova modalidade oferecida é a quitação total dos débitos, chamada de “Regra 90/90”, que exige que o contribuinte inclua a totalidade de seus débitos na negociação – seja em etapa administrativa ou judicial. Há exceções previstas no decreto que será publicado no Diário Oficial. Também há outras opções, como a quitação de créditos selecionados ou duas possibilidades de parcelamento.

Poderão aderir ao programa os contribuintes com créditos tributários vencidos até 31 de dezembro do ano passado. O período para adesão é de 6 de novembro a 13 de dezembro próximos. O novo Refaz foi autorizado pelo Confaz (Conselho Nacional de Política Fazendária), por meio do Convênio ICMS 151/2019 para o Rio Grande do Sul e outros Estados.

Regras 90/90 e 60/60

A regra 90/90, garante 90% de desconto nos juros e nas multas devidos. Essa regra vale para contribuintes da Categoria Geral e optantes do Simples Nacional, sendo que o pagamento deve ser realizado até 13 de dezembro de 2019. A data-limite para apresentar denúncia espontânea, solicitar a separação de fatos geradores não enquadráveis no programa e solicitar a desistência de pedido de compensação não homologado no Compensa-RS se encerra dia 4 de dezembro de 2019.

Já na modalidade 60/60, em que o contribuinte pode selecionar parte dos seus débitos tributários para inclusão no Refaz 2019 é denominada “Regra 60/60”, que tem como contrapartida a redução de 60% nos juros e nas multas. Os benefícios também são aplicados para os contribuintes da Categoria Geral ou optantes do Simples Nacional.

Além dessas regras, há duas condições de pagamento que variam conforme o período de parcelamento:

– Parcelamento com entrada mínima de 15% do valor do débito – redução de 50% dos juros e desconto de multas que podem chegar também a 50%, dependendo do número de parcelas optadas, que variam de 12 a até 120 vezes;

– Parcelamento com entrada inferior a 15% do valor do débito – redução de 40% dos juros e desconto de multas que podem chegar a 30% dependendo do número de parcelas escolhidas, que variam de 12 vezes ao máximo de 60 vezes para contribuintes da Categoria Geral e de até 120 vezes para empresas do Simples Nacional.

A expectativa é que o programa arrecade cerca de R$ 450 milhões, complementando outras ações tributárias. No período de vigência do programa, os devedores de ICMS com créditos tributários vencidos entre 1º de janeiro e 30 de setembro de 2019 também poderão parcelar seus débitos de acordo com a Instrução Normativa DRP 45/98, com a dispensa das garantias ali previstas.

Novo calendário do IPVA

Dentre as alterações anunciadas para o IPVA 2020 está a antecipação do calendário do tributo de abril para janeiro. Ao longo deste mês, os vencimentos ocorrerão de 6 a 30 de janeiro do ano que vem. A mudança também retira a possibilidade de parcelamentos e exclui descontos pela antecipação (até 3%), mantendo os descontos do Bom Motorista (até 15%) e do Bom Cidadão (até 5%) para quem cumprir todos os requisitos.

Com o fim dos descontos, o governo estima impacto de R$ 29,7 milhões na arrecadação em relação ao exercício anterior, quando apenas 5% dos contribuintes optaram pelo parcelamento.

Os contribuintes poderão optar pelo pagamento até 30 de dezembro próximo, com valor da UPF (Unidade de Padrão Fiscal) nos patamares de 2019. Após essa data, passa a valer o novo índice de variação da UPF, calculado em cerca de 4% de aumento.

Ambos os descontos são válidos apenas para pagamentos de IPVA em dia, ou seja, conforme calendário de vencimento por placas, e podem ser acumulados. Condutores que pagarem o tributo fora do prazo, assim como nos anos anteriores, não têm direito aos descontos do Bom Motorista e Bom Cidadão.

A Secretaria da Fazenda garante que não há aumento do imposto na proposta. As alíquotas são as mesmas de anos anteriores, mas há mudança no deslocamento da receita. “Estamos alterando a data de pagamento que era até abril e que passará para o mês de janeiro, mantendo os descontos do Bom Motorista e do Bom Cidadão, também como em anos anteriores”, acrescentou o titular da pasta, Marco Aurelio Cardoso.

(Marcello Campos)