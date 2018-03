O governo gaúcho apresenta o Plano Estadual de Logística e Transportes do Rio Grande do Sul

O governo gaúcho apresenta, nesta quinta-feira (15), o Pelt-RS (Plano Estadual de Logística e Transportes do Rio Grande do Sul), no Galpão Crioulo do Palácio Piratini, em Porto Alegre. O plano foi elaborado com base em estudo que investigou as deficiências no sistema de transporte de cargas do Estado, apontando soluções para o desenvolvimento logístico nos próximos 25 anos.

O Pelt-RS também permitirá que o planejamento de logística e transportes estadual esteja integrado ao plano nacional do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil. O diagnóstico será apresentado pelo coordenador da equipe responsável pelo estudo, engenheiro Luiz Afonso Senna, às 14h30min, no Galpão Crioulo (Praça Marechal Deodoro, s/n, Porto Alegre).

Segundo o site do projeto, o Pelt-RS “define a visão de futuro e as estratégias de intervenção pública e privada no setor dos transportes e da logística, para fomentar, nos próximos 25 anos, o crescimento da economia estadual. O Pelt-RS fornecerá ao Estado as ferramentas de planejamento neste setor, visando à torná-lo autossuficiente no diagnóstico de suas demandas e no planejamento de seu próprio sistema logístico”.

Deixe seu comentário: