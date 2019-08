O governo gaúcho deve concluir nesta semana o pagamento dos salários de junho dos servidores estaduais

Em notícia postada nessa terça-feira no site oficial do governo do Estado, a Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul anunciou que conseguirá antecipar os valores ainda em aberto da folha dos servidores do Executivo referente ao mês de junho. A informação levou em conta a estimativa de arrecadação, baseada nas guias emitidas: “O fluxo de caixa demonstra ser possível antecipar a quitação integral dos salários para esta quinta-feira, inicialmente prevista para o dia 12″.

O último depósito realizado pelo Tesouro do Estado foi realizado no último dia 31, quitando a folha de quem tem vencimento líquido de até R$ 6,8 mil. Para os que recebem acima desse valor, o depósito também foi feito nas respectivas contas em julho. O saldo restante será depositado, então, no dia 8 de agosto.

As consignações – que seriam pagas no dia 13 deste mês – serão quitadas um dia antes, na segunda-feira de semana que vem. A folha salarial de julho, conforme já anunciado, permanece com o primeiro pagamento no dia 13, quando a Secretaria da Fazenda priorizará os funcionários estaduais que recebem valor líquido de até R$ 2,5 mil.

“Esse foi um compromisso do governo, que havendo a possibilidade os salários seriam pagos antes”, salientou o secretário estadual da Fazenda, Marco Aurelio Cardoso. “Entendemos as dificuldades dos servidores e estamos fazendo todo o possível para integralizar os contracheques. Acompanhamos diariamente o fluxo de caixa e com base no dinheiro que entra buscamos viabilizar o máximo o pagamento do funcionalismo.”

Reunião em Brasília

Também nessa terça-feira, o governador Eduardo Leite e uma comitiva de secretários estaduais se reuniram na sede do Ministério da Economia, em Brasília, com o titular da pasta, Paulo Guedes. Na pauta, questões ligadas aos setores de energia e de gás. O grupo também atualizou a situação das negociações para adesão do Estado ao RRF (Regime de Recuperação Fiscal).

“Falamos sobre algumas iniciativas na área energética, que são bastante importantes e que fazem parte da política do Ministério da Economia”, relatou o chefe do Executivo. “Sobre o Regime de Recuperação Fiscal, estamos em uma fase de ajustes e de conversas com a Secretaria do Tesouro Nacional.”

Após a aprovação, pela Assembleia Legislativa gaúcha, dos projetos-de-lei que autorizam a venda de três estatais (CEEE, CRM e Sulgás), os técnicos do governo intensificaram o contato com o Tesouro para agilizar a adesão ao RRF. Nas últimas semanas, representantes do Estado e do governo federal têm mantido tratativas sobre ajustes na documentação necessária. De acordo com o Palácio Piratini, a expectativa é de que a adesão ocorra ainda neste semestre.

Acompanharam a reunião os secretários Artur Lemos (Meio Ambiente e Infraestrutura), Marco Aurélio Cardoso (Fazenda), Ana Amélia Lemos (Relações Federativas e Internacionais), Bruno Vanuzzi (Parcerias), e o procurador-geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa.

(Marcello Campos)

