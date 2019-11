O governo gaúcho enviará à Assembleia Legislativa um projeto para permitir a indenização no pagamento parcelado do 13º salário do funcionalismo

Nos próximos dias, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul deve receber do governo do Estado um projeto de lei complementar sobre a indenização dos servidores do Executivo no pagamento do 13º salário no ano que vem. Conforme o governador gaúcho Eduardo Leite, a ideia é garantirá ao funcionalismo a possibilidade de buscar empréstimo bancário para antecipar o benefício, que será quitado de forma fracionada.

“O projeto dará a possibilidade aos servidores de buscar empréstimos na rede bancária com a indenização a ser paga pelo Estado”, declarou em Brasília, onde participou de reuniões com representantes do governo federal para tratar de uma série de pautas de interesse do Palácio Piratini. Ele também confirmou que a chamada “gratificação natalina” será paga em 12 parcelas no ano que vem, repetindo assim um procedimento que já não é novidade entre os servidores.

O projeto está sendo finalizado pela Sefaz (Secretaria da Fazenda), a partir de uma análise econômica que definirá o índice de indenização que será pago diretamente a cada servidor juntamente com as parcelas futuras do 13º, na folha salarial, nos moldes de anos anteriores. A indenização será paga a todos os servidores ao longo de 2020, na forma de um percentual adicional mensal, a fim de cobrir juros e despesas operacionais.

Setor tributário

Também nessa segunda-feira, o subsecretário da Receita Estadual, Ricardo Neves Pereira, esteve reunido com deputados estaduais para discutir a ST (Substituição Tributária). Durante o encontro, parlamentares propuseram a criação de um Regime Optativo de Definitividade para todos os setores, com prazo de duração determinado e percentual mínimo de adesão.

“Essa é uma proposta que será levada ao Poder Executivo para avaliação”, frisou Pereira. “A Secretaria sempre esteve aberta ao diálogo e trabalha diretamente com as partes envolvidas para encontrar caminhos que garantam a competitividade do mercado, com soluções boas para o Estado e para as empresas, a fim de minimizar os impactos. Mas essa é uma decisão que cabe ao governador.”

Ele também lembrou que medidas compensatórias são importantes, como a ampliação do Programa Cidadania, para fortalecer as ações de combate à informalidade e sonegação, além do estímulo à emissão de notas fiscais.

Algumas medidas já implementadas no Rio Grande do Sul foram lembradas pelo subsecretário, como o Refaz-ST, o Regime Optativo de ROT-ST (Tributação da Substituição Tributária do Segmento de Combustíveis), a possibilidade de transferência de créditos para outras empresas e a prorrogação da entrada em vigor das mudanças da ST para pequenas empresas.

As regras só estão em vigor para as empresas com faturamento acima de R$ 3,6 milhões, o que engloba 7,5 mil estabelecimentos. Empresas com faturamento inferior a esse valor e contribuintes do Simples terão até 1º de julho de 2020 para se adequar às normativas.

As mudanças na sistemática do imposto entraram em vigor no início deste ano após a decisão tomada em outubro de 2016 pelo STF (Supremo Tribunal Federal) e que abrange todos os Estados.

No Rio Grande do Sul, a legislação prevê a restituição ao contribuinte do ICMS-ST pago a maior – ou seja, quando a base de cálculo presumida do produto for superior ao preço final efetivamente praticado, mas também a complementação ao Estado do valor pago a menor – quando a base de cálculo presumida for inferior ao preço final.

A legislação tributária da ST praticada pelo governo gaúcho está alinhada com a de outros Estados, mas como o ICMS é um imposto estadual, cada Estado tem suas particularidades.

Durante a reunião também foi falado sobre o movimento de inclusão de uma proposta de definitividade da ST na PEC (proposta de emenda constitucional) da Reforma Tributária nacional, dada a relevância do assunto em termos de arrecadação e desenvolvimento do Estado. Também esteve presente ao encontro o subsecretário adjunto da Receita Estadual, Eduardo Jaeger.

(Marcello Campos)