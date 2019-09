O governo gaúcho firmou uma parceria com o IBGE para retomar os cálculos do PIB trimestral e anual do Rio Grande do Sul

A partir do convênio de cooperação celebrado com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), na sexta-feira (13), o governo do Estado retoma o cálculo do PIB (Produto Interno Bruto).

A geração de dados, tanto do PIB do RS (trimestral e anual) quanto dos indicadores por município, será reassumida pela equipe de pesquisadores do DEE (Departamento de Economia e Estatística), órgão vinculado à Seplag (Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão).

“Feliz do Estado que tem esta capacidade técnica instalada, como é o nosso caso, que permitirá a produção do PIB e de outros dados importantes para a sociedade”, disse a secretária Leany Lemos na assinatura do convênio com o IBGE.

A partir da parceria, que valerá até dezembro de 2023, o Estado terá acesso a uma série de dados produzidos pelo IBGE que servem de insumo para o trabalho dos pesquisadores gaúchos.

Desde 2018, com a extinção da FEE (Fundação de Economia e Estatísticas), o cálculo do PIB estava sendo realizado pela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). “A extinção da FEE não representa o fim da nossa missão de produzir indicadores fundamentais ao Estado na definição de suas políticas públicas”, acrescentou Leany.

A secretária anunciou para a primeira quinzena de outubro a divulgação do PIB do segundo trimestre deste ano, agora já estimado por analistas do próprio DEE.

Para o diretor do Departamento, Liderau Marques Júnior, o convênio com o IBGE e a retomada do cálculo do PIB é muito significativo. “Trata-se de um indicador que reflete a nossa situação econômica e o comportamento dos principais setores, o que dá a dimensão da importância de o Estado oferecer este serviço”, explicou ele.

Aditivo ao contrato

Além de celebrar a cooperação com o IBGE, a secretária anunciou uma revisão no contrato de prestações de serviços com a Fipe. Com o aditivo, o custo anual será reduzido de R$ 3,25 milhões para R$ 2,47 milhões, gerando uma economia de R$ 780 mil a cada período.

A partir dos dois termos assinados, entre os serviços que o DEE estará retomando estão os seguintes: Estimativa anual do PIB do RS; Estimativa trimestral do PIB do RS; Estimativa anual do PIB municipal; Idese; Estimativa populacional por município; Projeção populacional por município; Painel anual do agronegócio; Estatística e análise da proteína animal; Apresentação anual da conjuntura e relatório da conjuntura Macroeconômica e Regional.

A Fipe ficará, a partir da revisão contratual, com as seguintes atividades agrupadas em: Relatórios socioeconômicos, relatórios de mercado de trabalho, indicadores e relatórios do comércio exterior, matriz de insumos, e interface de visualização de dados.

Deixe seu comentário: