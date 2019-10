O governo gaúcho gastou quase 500 milhões de reais com as pensionistas do Ipe que são filhas solteiras

Somente em 2018, o Ipergs (Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul) pagou para as pensionistas filhas solteiras um total de aproximadamente R$ 41 milhões por mês. Isso representou um peso de quase R$ 500 milhões ao longo do ano na folha do governo do Estado.

Para tentar amenizar o impacto dessa despesa, o Ipe Prev providenciou um recadastramento das mulheres que constam nessa categoria, que contempla 10.037 nomes. O prazo para atualização dos dados terminou na última segunda-feira, em caráter obrigatório (quem não atendeu ao chamado corre o risco de ter o benefício cortado).

De acordo com dados oficiais, elas correspondem a 22% do universo de 44 mil pensionistas do Ipe Prev. Por inconsistência de informações, ao menos 118 pensões já deixaram de ser pagas desde julho de 2015, mediante sindicâncias, o que gerou uma economia acumulada de R$ 15,4 milhões.

O recadastramento teve por objetivo comprovar a permanência dos requisitos que justifiquem a manutenção do benefício da pensão por morte e a observância do limite remuneratório estabelecido na Constituição do Estado do Rio Grande do Sul (parágrafo 7° do artigo 33). As irregularidades constatadas vieram da inconsistência de informações prestadas ao órgão. É o caso da filha que, embora se declare solteira, na verdade é casada ou mantém união estável.

Em 2015 foram canceladas 42 pensões, em 2016 outras 20 pensões, em 2017/2018 mais 32 pensões e até 30 de junho deste ano, 24 pensões. Em 2000, o pagamento das pensões às filhas solteiras foi extinto, isto é, não mais recebido por ninguém. Os pagamentos atuais são decorrentes do período anterior.

Segundo a presidência do Ipergs, cerca de 50% da arrecadação do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) tem como destino o pagamento de benefícios previdenciários. E a expectativa de vida dos servidores, aqui no Estado, se aproxima da observada nos países do norte da Europa, rumo aos 90 anos de idade.

Faixas de pensões

– 5.187 (52%): até R$ 2 mil;

– 2.355 (23%): entre R$ 2 mil e R$ 5 mil;

– 1.384 (14%): entre R$ 5 mil a R$ 10 mil;

– 608 (6%): entre R$ 10 mil a R$ 15 mil;

– 246 (2%): entre R$ 15 mil e R$ 20 mil;

– 280 (3%): acima de R$ 20 mil.

Perfil das filhas solteiras

– 3.975 (39,6%): 60 a 69 anos;

– 2.376 (23,67%): entre 50 e 59 anos;

– 2.100 (20,92%): entre 70 e 79 anos;

– 107: entre 90 e 100 anos.

Modernização

Para facilitar a vida dos pensionistas, o instituto lançou no mês passado um novo site. “O portal do beneficiário é uma informação preciosa. Com esses dados queremos estreitar o contato para fins de informação sobre novidades. Dentro dos próximos anos, o Ipers deixará de ser analógico e passará a ser digital. Nesse período de transição vamos ajudar os pensionistas com as novas ferramentas”, prometeu o instituto na ocasião.

O órgão prometeu, ainda, que o site auxiliará no acesso a dados e na simplificação de caminhos aos usuários do Ipe Prev: “Estamos cada vez mais transparentes em termos de informação, datas e números. Várias atividades que hoje ainda exigem formulário em meio físico, ou a presença física no edifício-sede, passarão a ser feitas por meio de plataformas eletrônicas como o computador, tablet ou telefone do pensionista”.

Quanto à modernização dos serviços, também foi implantado o autoatendimento (no térreo do prédio da avenida Borges de Medeiros) com computadores e impressoras. Outra medida adotada foram as visitas domiciliares a pensionistas com mais de 95 anos, residentes em grande parte entre Porto Alegre e Região Metropolitana (52% das não recadastradas). A visita também serviu para a renovação do benefício. Cerca de 18,93% das pensionistas não residem no Rio Grande do Sul.

Por fim, o governo do Estado ten reforçado a colaboração com a Polícia Civil, por meio de acordo com delegacia especializada para fins de identificação de eventuais fraudes no recebimento dos benefícios previdenciários. E desde maio passado uma parceria com o Sindiregis (Sindicato dos Registradores Públicos do Estado) permite a atualização, em poucas horas, sobre óbitos de beneficiários.

(Marcello Campos)

Deixe seu comentário: