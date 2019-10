O governo gaúcho inaugura nesta quinta-feira a Penitenciária Estadual de Bento Gonçalves

Nesta quinta-feira, a Penitenciária Estadual de Bento Gonçalves será oficialmente entregue pelo governador gaúcho Eduardo Leite e pelo titular da Seapen (Secretaria da Administração Penitenciária), Cesar Faccioli. Ao todo, a unidade conta com 420 vagas, que serão preenchidas em parte pelos atuais ocupantes do presídio do Centro da cidade serrana, que será desativado gradativamente.

A criação qualificada de vagas prisionais por meio da Seapen é o principal objetivo traçado em um dos quarto eixos do programa “RS Seguro”, um dos carros-chefe da atual gestão do Executivo estadual na área da segurança pública. De acordo com o órgão, a nova instituição carcerária concretiza a primeira parte de um total de 2.170 vagas que devem ser criadas dentro de um curto prazo no Rio Grande do Sul.

Características

Construída em área de 5,6 mil metros quadrados, no bairro Barracão, em Bento Gonçalves, a nova casa prisional contará com ambulatório, cozinha, área de isolamento, módulo para revista, refeitório, casa de bombas, oficina de trabalho, sala psicossocial, lavanderia e área administrativa, além de espaços reservados para atividades educativas e ao trabalho prisional.

A estrutura foi erguida em monoblocos de concreto de alta resistência, a mesma técnica utilizada na construção do Pecan (Complexo Prisional de Canoas), na PPOA (Penitenciária Estadual de Porto Alegre) e na nova penitenciária de Sapucaia do Sul, que deverá ser entregue até o final deste ano.

O presídio conta com sistema de abertura e fechamento automático das portas e a nova modalidade de gestão dos presídios, na qual a rotina das galerias pode ser monitorada pela Susepe, através de uma plataforma que percorre o corredor das celas, sem que haja contato direto entre os agentes e os detentos.

O investimento total foi de R$ 31 milhões, por meio de permuta com a construtora pelo prédio que abriga a Superintendência do Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem) de Bento Gonçalves.

Outras unidades

Por meio de um sistema de permuta de imóveis do Estado por área construída, estão em andamento as obras da Penitenciária Estadual de Sapucaia do Sul (600 vagas), que deverá ser entregue até o fim deste ano. Também através desse sistema de compensação, será ampliado o Pecan, com um investimento de quase R$ 7 milhões para a criação de 192 vagas até dezembro.

Com recursos do Depen (Departamento Penitenciário Nacional), já está em construção a Cadeia Pública de Alegrete (286 vagas), prevista para ficar pronta no primeiro semestre de 2020. O Rio Grande do Sul ainda obteve com a União a renovação de prazo para retomar as obras da Penitenciária Estadual de Guaíba (672 vagas), que deverá ser concluída com recursos do Estado até o final de 2020.

