O governo gaúcho instituiu a Escola de Perícias no Rio Grande do Sul

O governo do Estado instituiu a Escola de Perícias do Rio Grande do Sul, destinada a promover o recrutamento, a seleção e a formação técnico-profissional, bem como o desenvolvimento de pesquisas e estudos especializados com vista ao avanço tecnológico da atividade pericial. A criação do órgão, vinculado ao IGP-RS (Instituto-Geral de Perícias (IGP-RS), foi publicada no DOE (Diário Oficial do Estado) da última sexta-feira (23).

Será de competência da Escola de Perícias planejar e gerenciar as atividades referentes a concursos e processos seletivos de servidores; coordenar, orientar e supervisionar o ensino, a capacitação, a qualificação e o aperfeiçoamento dos servidores; analisar dados criminalísticos, acompanhar a qualidade dos trabalhos periciais e elaborar informações gerenciais; e planejar e desenvolver estudos e pesquisas.

Localização

O órgão funcionará, inicialmente, na Academia Civil Integrada da Segurança Pública, localizada na Zona Leste de Porto Alegre. Também irá ocupar espaço no Centro Regional de Excelência em Perícias Criminais do Sul, que deve ser concluído até o final deste ano.

Deixe seu comentário: