O governo gaúcho pagará nesta segunda-feira uma parcela que não estava prevista no calendário de agosto para os servidores com salário acima de 2 mil e 500 reais

A Sefaz (Secretaria da Fazenda) do Rio Grande do Sul anunciou para esta segunda-feira (30 de setembro) o pagamento de uma parcela de R$ 1,1 mil que não estava prevista no calendário de agosto do Poder Executivo para os servidores que recebem acima de R$ 2,5 mil líquidos.

Com essa medida, o governo gaúcho quitará no último dia deste mês os contracheques de até R$ 3,6 mil líquidos (67% da folha), Já para 10 de outubro está previsto o depósito de mais uma parcela de R$ 3,4 mil, ampliando assim a quitação para R$ 7 mil líquidos (89% dos vínculos).

“Conforme previsto anteriormente, a folha de agosto será quitada no dia 11 de outubro”, ressaltou o Palácio Piratini em seu site oficial na tarde dessa sexta-feira. No que se refere ao cronograma de pagamentos da folha salarial de setembro, as datas serão anunciadas também nesta segunda-feira.

O mesmo texto informou que a previsão de depósito é possível graças às “variações do fluxo de caixa ocorridas nos últimos dias, o que garante segurança para pagar uma parcela adicional”. A nona parcela do 13º salário de 2018 também estará depositada nas contas dos servidores estaduais no dia 30 de setembro.

Aumento no gás

A má notícia – também para quem não é funcionário público – fica por conta da novas tabelas de preços do gás natural para os clientes da Sulgás (Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul), a partir desta terça-feira (1º de outubro). O aumento será de 6,1% para todos os segmentos do combustível.

De acordo com o governo do Estado, “a recomposição de preços se deve à trajetória de alta do dólar em relação ao real, que impacta diretamente nos custos de aquisição do gás natural pela distribuidora”. O último reajuste foi determinado em novembro do ano passado.

(Marcello Campos)

