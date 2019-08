O governo gaúcho promete quitar nesta sexta-feira os salários de julho do funcionalismo estadual

O governo do Rio Grande do Sul confirmou para esta sexta-feira a quitação integral da folha salarial de julho do funcionalismo estadual. De acordo com a Sefaz (Secretaria Estadual da Fazenda), a medida é viabilizada pela economia de despesas e ampliação de receitas nos últimos dias, permitindo assim antecipar o pagamento. Com isso, os vencimentos de agosto começarão a ser honrados em 10 de setembro.

Também entra nas contas a oitava parcela do 13º salário de 2018. “Queremos dar transparência e previsibilidade ao funcionalismo e focamos na segurança das datas, para honrarmos o pagamento”, ressaltou o titular da pasta, Marco Aurelio Cardoso, em notícia publicada pelo Palácio Piratini nessa quinta-feira. “O fluxo de caixa é permanentemente revisto, mas precisamos ter total certeza para anunciarmos a modificação dos pagamentos.”

Ainda segundo ele, o Executivo gaúcho continua trabalhando para equilibrar as finanças. “Porém, o nosso esforço e prioridade é pagar os servidores o quanto antes. Sempre que tivermos condições e segurança, isso será feito e anunciado.” Já as consignações da folha de julho serão pagas no próximo dia 10.

Folha de agosto

Divido por grupos e parcelas, o sistema misto de pagamento será mantido para a quitação dos contracheques de agosto. Os servidores que recebem valor líquido de até R$ 1.100 terão os salários na conta em 10 de setembro. O próximo depósito está previsto para o dia seguinte, concluindo a folha para quem ganha até R$ 2.500 (54%).

Já para os que recebem mais de R$ 2.500 líquidos, os salários serão integralizados pelo sistema de parcelas. A primeira cota, no valor de R$ 1.500, será depositada em 13 de setembro. A próxima será de R$ 1.000, no dia 18. Uma nova parcela será paga em 10 de outubro, no valor de R$ 2.500. O saldo dos salários, para a quitação total da folha, será depositado um dia depois.

(Marcello Campos)