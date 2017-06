O governo gaÃºcho quitou sexta-feira a folha salarial de maio do funcionalismo

A partir do ingresso de receita do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços), o governo do Estado conseguiu reunir os recursos suficientes para quitar, ainda na sexta-feira, a folha de maio dos servidores vinculados ao Executivo. Para complementar os salários para quem tem rendimento líquido acima de R$ 4.700,00, o que representa 18% do funcionalismo que ainda estava pendente, foram necessários R$ 212,5 milhões.

A quitação dos salários ocorreu com quatro dias de antecedência à previsão inicial da Secretaria da Fazenda. Além da arrecadação do ICMS de Substituição Tributária, houve ainda o aporte do primeiro repasse mensal de verbas federais. A folha de maio para cerca de 344 mil matrículas (servidores ativos, inativos e pensionistas) chegou a R$ 1,139 bilhão (excetuando-se os compromissos com as consignações e os tributos).

O próximo compromisso da Fazenda agora é o pagamento das consignações, descontos em folha que o servidor autorizou junto aos bancos e instituições sindicais. Em média, as consignações somam R$ 146 milhões. No mês passado, a receita líquida chegou a R$ 2,454 bilhões, enquanto a despesa ficou em R$ R$ 3,019 bilhões.

Japão

No Japão, o governador do Estado, José Ivo Sartori, liderou missão oficial para atrair novos investimentos e trazer a expertise de novas tecnologias para o uso do carvão e de recuperação do sistema lagunar. “A missão foi importante e terá desdobramentos futuros de atração de investimentos para o Rio Grande do Sul. Recebemos um voto de confiança dos bancos, do pessoal que opera as usinas e outras organizações empresariais”, avaliou o governador.

Comentários