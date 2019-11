O governo gaúcho reformulou o seu site para reunir mais serviços em um único portal

Definindo a novidade como “mais um passo para que o governo do Rio Grande do Sul ofereça 100% dos serviços digitais”, o Executivo gaúcho lançou nessa quarta-feira a reformulação de seu site oficial www.rs.gov.br, agora com status portal unificado de serviços digitais.

“A plataforma é a porta de entrada para os serviços estaduais e centraliza 95 funcionalidades em um mesmo endereço eletrônico. Destes, oito são novidades:

Consulta da Situação de Perícias em Veículos pelo IGP (Instituto-Geral de Perícias), Apresentação Virtual do Condutor ao Detran (Departamento Estadual de Trânsito), Guia Eletrônica de Pagamento para a Retirada de Veículo em Depósito, CRLV Digital, Escola RS (Secretaria da Educação), Chamar192 – Samu, Gestão de Sistemas Sociais (Secretaria de Trabalho e Assistência Social) e Alerta de Furto e Roubo (Secretaria da Segurança Pública).

O novo portal foi elaborado pela SGGE (Secretaria de Governança e Gestão Estratégica), com apoio do EDP (Escritório de Desenvolvimento de Projetos) e Procergs (Companhia de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul). De acordo com o governador Eduardo Leite, a nova plataforma obedece a um conceito de governança digital, baseado em algumas premissas:

“Não podemos meramente reproduzir a burocracia analógica no digital. O digital é uma oportunidade de desburocratizar e de retirar os tantos balcões pelos quais o cidadão precisa passar para ter acesso a algum serviço. A vida é acelerada, e o governo acabou ficando para trás. Essa plataforma oferece serviços na velocidade da vida dos gaúchos”.

Característica

Diferentemente das iniciativas anteriores, o www.rs.gov.br não é um aplicativo, mas um portal responsivo (adaptável a qualquer dispositivo, seja tablet, celular ou computador) e que disponibiliza um amplo “cardápio” de serviços à distância em um mesmo ambiente virtual.

“O cidadão encontra em destaque uma barra de pesquisa e as demandas mais acessadas, dentre outras funcionalidades”, exemplifica o texto divulgado no próprio site pelo Palácio Piratini. “O ambiente remete ao modelo do gov.br, portal do governo federal.”

O programa permite que o internauta tenha o governo na “palma da mão”. O titular da SGGE, Claudio Gastal, também comentou a iniciativa: “Continuamos com espaços físicos, mas, na tela, precisamos oferecer uma mesma plataforma. Queremos uma nova relação com o cidadão, na qual ele tem o protagonismo”.

Vantagens

Ainda de acordo com o governo gaúcho, trata-se de aproximar o Estado das pessoas e “valorizar a essência do poder público, que é a prestação de serviço”. No momento, o governo tem 109 sites e 16 aplicativos. A intenção da atual gestão foi racionalizar esses diversos conteúdos e criar um caminho mais fácil e unificado.

Além da agilidade e da praticidade, a plataforma traz mais transparência. “Somos um governo que respeita o direito à informação. Também acreditamos na simplificação do Estado, dando uma prova de que queremos ser compreendidos e de forma didática. Essa plataforma conversa diretamente com a comunicação nesse sentido”, frisou a secretária de Comunicação, Tânia Moreira.

A meta do governo é, até o final de 2022, disponibilizar todos os serviços do Poder Executivo de forma 100% digital. Hoje, segundo levantamento preliminar, dos 243 serviços existentes, 95 estão digitalizados.

Essa estratégia é considerada fundamental em um país cuja população é de 211 milhões de pessoas e há 215 milhões de aparelhos de telefones celulares – o número corresponde a 102% de celulares em relação à população. Além disso, cerca de 150 milhões de usuários utilizam serviços de internet.

TudoFácil

O atendimento presencial, para quem não tem acesso nem interesse pelo meio digital, está sendo levado em conta nessa qualificação da prestação de serviço. As agências do TudoFácil seguirão seus atendimentos nos mesmos locais e horários. Além disso, o governo avalia ampliar a rede de postos presenciais com entidades parceiras.

Seriam pontos de atendimento físico em outras cidades do Estado com acesso ao rs.gov.br. Esse projeto é elaborado e coordenado pela SGGE e órgãos vinculados.

(Marcello Campos)