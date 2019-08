O governo gaúcho renovou até 2025 o contrato de operações da montadora Toyota em Guaíba

Na tarde dessa quarta-feira, o governador gaúcho Eduardo Leite oficializou a renovação do acordo com a montadora japonesa Toyota até 2025. A unidade da Toyota em Guaíba foi inaugurada em 2005 e é responsável pela distribuição dos veículos da companhia japonesa em toda a região Centro-Sul do País.

A cerimônia de assinatura do quinto aditivo ao contrato, iniciado em 2003, foi acompanhada pelo secretário-adjunto da Fazenda, Jorge Luis Tonetto, o titular da Sedetur (Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo), Ruy Irigaray, e o prefeito de Guaíba, José Sperotto, além do presidente da companhia no Brasil, Rafael Chang.

“Estamos muito determinados a facilitar a vida do empreendedor no Rio Grande do Sul, dos pontos-de-vista logístico, tributário e burocrático, reduzindo custos e dando condições de ampliar os investimentos a quem quer empreender”, discursou o chefe do Executivo. “Muito obrigado pela confiança da Toyota em permanecer e ampliar suas operações aqui e que essa façanha sirva de exemplo a toda terra.”

Ampliação produtiva

A prorrogação da validade da parceria viabiliza a manutenção das operações da empresa na cidade da Região Metropolitana de Porto Alegre, bem como a aquisição e instalação de protetores de caçambas em veículos do tipo picape. Além disso, a iniciativa vai incorporar mais um componente gaúcho ao processo de finalização da montagem de caminhonetes do modelo Hilux.

O objetivo do governo gaúcho, destacou o secretário Irigaray, é proporcionar as condições necessárias para a montadora e outras empresas interessadas ampliarem as suas respectivas atuações no Estado. “Trata-se de um novo momento do Rio Grande do Sul, que valoriza em primeiro lugar os parceriros que já estão aqui instalados e, paralelamente, faz prospecção de novos investidores”, destacou durante a cerimônia o titular da pasta.

