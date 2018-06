O governo nomeou o economista Flávio Basílio como o novo secretário nacional de Segurança Pública

O economista Flávio Basílio foi escolhido pelo governo para assumir a Secretaria Nacional de Segurança Pública. Assinada pelo ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, a nomeação de Basílio foi publicada na edição desta quarta-feira (27) do “Diário Oficial da União”.

O novo secretário substitui o general Carlos Alberto do Santos Cruz, que deixou o cargo para trabalhar como consultor da ONU (Organização das Nações Unidas).

Vinculada ao Ministério da Segurança Pública, a secretaria é responsável pela Força Nacional de Segurança Pública, grupo de elite utilizado pela União em diferentes ações na área de segurança.

A força é composta por policiais militares, policiais civis, bombeiros militares, peritos, papiloscopistas da ativa ou aposentados, que são cedidos pelos Estados, com salário ou adicional pagos pela União. Desde 2017 também participam das operações reservistas das Forças Armadas.

Perfil

Natural de Belo Horizonte (MG), Flávio Augusto Corrêa Basílio tem 35 anos. Doutor em economia, já atuou no Banco do Brasil e nos ministérios da Fazenda, Planejamento e Defesa.

O novo secretário já estava na equipe do Ministério da Segurança Pública, na função de secretário-executivo adjunto.

A pasta é comandada pelo ministro Raul Jungmann, com quem Basílio trabalhou no Ministério da Defesa, na função de secretário de Produtos de Defesa.

Substituição

O general Carlos Alberto dos Santos Cruz, deixará o cargo para atuar como consultor da Organização das Nações Unidas (ONU). Santos Cruz é general da reserva do Exército e comandou as missões de paz da ONU no Haiti (2007 a 2009) e na República Democrática do Congo (2013 a 2015).

O general assumiu a Secretaria Nacional de Segurança Pública em abril de 2017.À época, a pasta era vinculada ao Ministério da Justiça. Em fevereiro, com a criação do Ministério da Segurança Pública, a secretaria foi transferida para o novo ministério.

Estudo sobre missões de paz

Em janeiro deste ano, as Nações Unidas divulgaram um relatório coordenado por Santos Cruz, que abordou causas de ferimentos e mortes violentas de soldados de paz em operações da ONU, chamados de boinas-azuis ou capacetes-azuis.

Segundo reportagem publicada pelo site das Nações Unidas, o relatório recomendou “mudanças de mentalidade dos oficiais de missões de paz, que devem abandonar postura excessivamente defensiva e responder com uso da força, quando necessário”.

“Infelizmente, grupos hostis não entendem outra língua que não seja a da força”, registrou o relatório. O estudo foi feito partir de uma visita de 45 dias de Santos Cruz e outros dois oficiais de alto-escalão às operações da ONU na República Democrática do Congo, na República Centro-Africana, no Mali e no Sudão do Sul.

O estudo foi divulgado após o registro de 56 mortes de capacetes-azuis em 2017, o número mais alto registrado para um ano.

O relatório defendeu ajustar a postura dos contingentes da ONU, já que os grupos armados nos países que recebam as missões de paz se tornaram mais agressivos.

