O governo propõe a redução de IPI sobre consoles de videogames para 40%

Esta semana, o presidente Jair Bolsonaro usou o Twitter para anunciar promessas sobre a redução de impostos para jogos eletrônicos. Segundo a agência Reuters, que teve acesso nesta sexta-feira (02) a um rascunho do decreto, está prevista uma redução do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) cobrado para consoles de videogames de 50% para 40%.

O documento descreve também que, para “partes e acessórios dos consoles sem tela incorporada”, o IPI deve cair de 40% para 32%. O imposto de “game cards e máquinas de videogames com tela incorporada” vai baixar de 20% para 16%.

Para entrar em vigor, agora basta que Bolsonaro assine o decreto. O Ministério da Economia acredita que a redução tributária vai estimular o segmento de jogos eletrônicos no País – “ramo do setor de entretenimento que mais cresce no mundo”. Por outro lado, a diminuição da cobrança do imposto deve significar uma perda de mais de R$ 50 milhões para os cofres públicos até 2021.

De acordo com a minuta do decreto ao qual a Reuters teve acesso, “estima-se que o impacto na arrecadação com a medida ora proposta será de R$ 1,94 milhão por mês de redução das alíquotas, para o ano de 2019, de R$ 23,8 milhões, para o ano de 2020, e de R$ 23,94 milhões, para 2021”.

Ainda sobre os gamers, Bolsonaro demonstrou interesse em ir a um evento de games em São Paulo em 2020 e comentou a importância do setor para a economia. “Nós queremos que a indústria brasileira não fique escudada em isenção fiscal por que o Imposto sobre Produtos Industrializados é alto, por que vem lá de fora”, disse o presidente. “O jogo não é apenas um jogo. Tem muito moleque que usa aquilo para fazer programas, para salvar saguis, seja lá o que for”, finalizou Bolsonaro.

Mercado de jogos eletrônicos cresce no Brasil

De acordo com o jornal Folha de São Paulo, o 2º Censo Indústria Brasileiro de Jogos Digitais (desenvolvido pelo Ministério da Cultura e pela Unesco), apontou que o mercado de games registrou um um crescimento em todo o Brasil. O número de empresas especializadas no desenvolvimento de jogos eletrônicos, por exemplo, cresceu 164%, indo de 142 para 375 companhias do gênero.

Além disso, o documento também informa que foram produzidos 1.718 jogos, sendo quase metade deles (43%) para celulares, 24% para PCs, 10% para plataformas de VR e 5% para videogames.

